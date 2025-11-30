Obavijesti

POČIVAO U MIRU

Preminula legenda West Hama

Piše HINA,
Preminula legenda West Hama
Foto: Paul Harding/Press Association/PIXSELL

Billy Bonds, rekorder West Ham Uniteda po broju nastupa i ključna figura u povijesti kluba kao igrača i menadžera, preminuo je u dobi od 79 godina, priopćila je njegova obitelj u nedjelju i engleski prvoligaš

Billy Bonds je nastupio 799 puta za West Ham tijekom 21-godišnjeg razdoblja između 1967. i 1988., predvodeći momčad iz Istočnog Londona do pobjeda u FA kupu 1975. i 1980. godine.

West Ham United v Liverpool - Premier League - London Stadium
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Kao trener je vodio momčad od 1990. do 1994., dva puta ih vodeći do promocije u najvišu englesku ligu. Obitelj Bonds oglasila se javno, a njihova poruka objavljena je na službenoj stranici West Hama.

- Slomljenog srca objavljujemo da smo danas izgubili našeg voljenog tatu. Bio je odan svojoj obitelji i bio je najljubaznija, najodanija, nesebična i najvoljenija osoba. Tata je svim srcem volio West Ham United i njegove divne navijače i cijenio je svaki trenutak svog vremena u klubu.

West Ham je najavio odavanje počasti Bondsu u nedjelju prije početka utakmice Premier lige protiv Liverpoola. Susret je na rasporedu od 15.05 sati i moći ćete ga gledati na prvom kanalu Arena Sport televizije.

