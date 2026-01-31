Obavijesti

POČIVALA U MIRU

Preminula legendarna skijašica iz Slovenije Nataša Bokal (58)

Preminula legendarna skijašica iz Slovenije Nataša Bokal (58)
Foto: Damir Špehar/PIXSELL

U Svjetskom kupu jednom je pobijedila te se triput penjala na pobjedničko postolje. Nastupala je u Svjetskom kupu čak 20 godina, od 1983. do 2003., a najveći uspjeh karijere joj je srebro sa Svjetskog prvenstva u Saalbachu

Legendarna slovenska skijašica Nataša Bokal preminula je u 59. godini života. Radi se o jednoj od najvećih figura slovenskog skijanja. 

U Svjetskom kupu jednom je pobijedila te se triput penjala na pobjedničko postolje. Nastupala je u Svjetskom kupu čak 20 godina, od 1983. do 2003., a najveći uspjeh karijere joj je srebro sa Svjetskog prvenstva u Saalbachu. 

Tijekom karijere je prošla kroz čak 14 operacija, a posljednjih je godina vodila tešku bitku s rakom. Prije sedam godina činilo se da je dobila bitku sa zloćudnom bolesti, ali rak se vratio prije dvije godine u još težem obliku.

Ostat će upamćena i kao prva sportašica godine u samostalnoj Sloveniji, a uz karijeru je uspjela završiti i fakultet. 

