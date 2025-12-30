Preminuo autor riječke himne Damir Badurina: 'Riječi su došle kao da te nevidljiva sila uzme'

U ponedjeljak je u 68. godini preminuo Damir Badurina, glazbenik i kantautor čije je ime neraskidivo utkano u identitet Rijeke. Iako je živio daleko od svjetala velike estradne pozornice, Badurina je Rijeci ostavio pjesmu "Najdraža Rijeko", skladbu koja je prerasla glazbene okvire i postala službena himna grada te vječni simbol pripadnosti i ljubavi.

Pokretanje videa... 01:54 Igrači Rijeke stigli na Korzo | Video: Josip Tolić/24sata

Pjesmu je napisao još 1985. godine, no snimljena je gotovo slučajno, u studiju Andreja Baše. Badurina je ondje prvenstveno snimao himnu za Rukometni klub Zamet, a kada se nakon završenog posla ukazala prilika i slobodan termin za još jednu pjesmu, odluka je pala na "Najdražu Rijeku". Bio je to trenutak čiste inspiracije koji će se pokazati povijesnim. Sam Badurina proces stvaranja opisao je kao mistično iskustvo, trenutak u kojem umjetnik postaje tek medij za emociju.

​- Riječi su došle same od sebe. Kao da te neka nevidljiva sila uhvati i krene ti šaptati, a ti pišeš. Nevjerojatan osjećaj. Kao da se neke nepoznate sile dogovore i daruju ti nešto za što ni sam nisi znao da ti pripada - prisjetio se u jednom razgovoru za Novi list.

Iako je nastala sredinom osamdesetih, pjesma je punu snagu doživjela početkom devedesetih, na valu novoprobuđenog lokalpatriotizma. Prigrlili su je navijači Armade i riječki branitelji u Domovinskom ratu, pretvorivši je u neslužbenu himnu koja se pjevala s ponosom i prkosom. Njezina popularnost postala je tolika da je formalizacija statusa bila samo pitanje vremena.

Gradsko vijeće Grada Rijeke 28. siječnja 1999. jednoglasno je donijelo odluku kojom "Najdraža Rijeko" postaje službena svečana pjesma. Nedugo zatim, u svibnju iste godine, Badurina ju je izveo u jednom od najemotivnijih trenutaka u povijesti grada, sam s gitarom pred 25.000 ljudi na stadionu Kantrida uoči utakmice Rijeke i Osijeka u kojoj je pomoćni sudac Zoran Krečak mahanjem zastavice kod gola Admira Hasančića uzeo naslov domaćinu.

Prije nego što se potpuno posvetio glazbi, Damir Badurina, rođeni Riječanin s korijenima na Pagu, 11 je godina radio kao bankovni službenik. Sebe je opisivao kao "klasičnog reproduktivca" i "gažera", glazbenika koji je s repertoarom od tisuću pjesama uveseljavao publiku. Bio je miran čovjek kojemu je najveća nagrada bila radost koju njegova glazba donosi drugima.

Rijeka: Humanitarna nogometna utakmica "Za Lukasov osmijeh" | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Damir Badurina - Najdraža Rijeko

Iz tvoje sam kolijevke, Rijeko

otplovio negdje daleko

al' uvijek si bio i ostao, Grade

čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj

ti u mojoj duši

Rijeko, jer moj si dom

Ref.

Najdraža Rijeko

otvori njedra

vraćam se tebi

primi mi jedra

Voljeni Grade

otvori vrata

da pogledam Kvarner

sa vrha Trsata

Najdraža Rijeko

pružam ti ruku

spustit ću sidro

u tvoju luku

Voljeni Grade

za tebe dišem

najljepšu pjesmu

srcem ti pišem

Mladost je htjela daljine

luke bez tvoje topline

al' uvijek si bio i ostao, grade

čežnja u srcu mom

ja sam u tvojoj

ti u mojoj duši

Rijeko, jer moj si dom

Ref.

Voljeni Grade za tebe dišem

najljepšu pjesmu srcem ti pišem

Rijeko, moj si dom