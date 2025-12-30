Preminuo Damir Badurina, autor pjesme "Najdraža Rijeko", koja je postala himna Rijeke. Njegova glazba i emocije zauvijek će živjeti u srcima Riječana
Preminuo autor riječke himne Damir Badurina: 'Riječi su došle kao da te nevidljiva sila uzme'
U ponedjeljak je u 68. godini preminuo Damir Badurina, glazbenik i kantautor čije je ime neraskidivo utkano u identitet Rijeke. Iako je živio daleko od svjetala velike estradne pozornice, Badurina je Rijeci ostavio pjesmu "Najdraža Rijeko", skladbu koja je prerasla glazbene okvire i postala službena himna grada te vječni simbol pripadnosti i ljubavi.
Pjesmu je napisao još 1985. godine, no snimljena je gotovo slučajno, u studiju Andreja Baše. Badurina je ondje prvenstveno snimao himnu za Rukometni klub Zamet, a kada se nakon završenog posla ukazala prilika i slobodan termin za još jednu pjesmu, odluka je pala na "Najdražu Rijeku". Bio je to trenutak čiste inspiracije koji će se pokazati povijesnim. Sam Badurina proces stvaranja opisao je kao mistično iskustvo, trenutak u kojem umjetnik postaje tek medij za emociju.
- Riječi su došle same od sebe. Kao da te neka nevidljiva sila uhvati i krene ti šaptati, a ti pišeš. Nevjerojatan osjećaj. Kao da se neke nepoznate sile dogovore i daruju ti nešto za što ni sam nisi znao da ti pripada - prisjetio se u jednom razgovoru za Novi list.
Iako je nastala sredinom osamdesetih, pjesma je punu snagu doživjela početkom devedesetih, na valu novoprobuđenog lokalpatriotizma. Prigrlili su je navijači Armade i riječki branitelji u Domovinskom ratu, pretvorivši je u neslužbenu himnu koja se pjevala s ponosom i prkosom. Njezina popularnost postala je tolika da je formalizacija statusa bila samo pitanje vremena.
Gradsko vijeće Grada Rijeke 28. siječnja 1999. jednoglasno je donijelo odluku kojom "Najdraža Rijeko" postaje službena svečana pjesma. Nedugo zatim, u svibnju iste godine, Badurina ju je izveo u jednom od najemotivnijih trenutaka u povijesti grada, sam s gitarom pred 25.000 ljudi na stadionu Kantrida uoči utakmice Rijeke i Osijeka u kojoj je pomoćni sudac Zoran Krečak mahanjem zastavice kod gola Admira Hasančića uzeo naslov domaćinu.
Prije nego što se potpuno posvetio glazbi, Damir Badurina, rođeni Riječanin s korijenima na Pagu, 11 je godina radio kao bankovni službenik. Sebe je opisivao kao "klasičnog reproduktivca" i "gažera", glazbenika koji je s repertoarom od tisuću pjesama uveseljavao publiku. Bio je miran čovjek kojemu je najveća nagrada bila radost koju njegova glazba donosi drugima.
Damir Badurina - Najdraža Rijeko
Iz tvoje sam kolijevke, Rijeko
otplovio negdje daleko
al' uvijek si bio i ostao, Grade
čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj
ti u mojoj duši
Rijeko, jer moj si dom
Ref.
Najdraža Rijeko
otvori njedra
vraćam se tebi
primi mi jedra
Voljeni Grade
otvori vrata
da pogledam Kvarner
sa vrha Trsata
Najdraža Rijeko
pružam ti ruku
spustit ću sidro
u tvoju luku
Voljeni Grade
za tebe dišem
najljepšu pjesmu
srcem ti pišem
Mladost je htjela daljine
luke bez tvoje topline
al' uvijek si bio i ostao, grade
čežnja u srcu mom
ja sam u tvojoj
ti u mojoj duši
Rijeko, jer moj si dom
Ref.
Voljeni Grade za tebe dišem
najljepšu pjesmu srcem ti pišem
Rijeko, moj si dom
