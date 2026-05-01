Preminuo Goran Županac (51) iz zlatne generacije Slaven Belupa

Tužnu je vijest u petak objavio Slaven Belupo, u 52. godini života preminuo je Goran Županac, bivši nogometaš "farmaceuta" koji je bio dio legendarne zlatne generacije koja je izborila ulazak u HNL 1997. godine.

Županac, inače rođen 6. lipnja 1974. godine, iznenada je preminuo, a Slaven se od njega oprostio ovim riječima...

- Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti - piše u poruci Slavena.

Upravo je Županac zabio ključan gol u borbi za HNL. u utakmici drugog kruga kvalifikacija za Prvu ligu protiv Cibalije. Zabio je za 1-0 u 30. minuti, a Koprivničani su slavili 2-0 i od tada su dio prvog ranga hrvatskog nogometa.

