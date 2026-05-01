TUŽNA VIJEST

Preminuo Goran Županac (51) iz zlatne generacije Slaven Belupa

Piše Luka Tunjić,
Tužnu je vijest u petak objavio Slaven Belupo, u 52. godini života preminuo je Goran Županac, bivši nogometaš "farmaceuta" koji je bio dio legendarne zlatne generacije koja je izborila ulazak u HNL 1997. godine. 

Županac, inače rođen 6. lipnja 1974. godine, iznenada je preminuo, a Slaven se od njega oprostio ovim riječima...

- Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti - piše u poruci Slavena.

Upravo je Županac zabio ključan gol u borbi za HNL. u utakmici drugog kruga kvalifikacija za Prvu ligu protiv Cibalije. Zabio je za 1-0 u 30. minuti, a Koprivničani su slavili 2-0 i od tada su dio prvog ranga hrvatskog nogometa.
 

200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova
FOTO: OD PRAŠINE DO KROVA

200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova

Stadion na Kranjčevićevoj trebao bi biti spreman za igranje do početka sljedeće godine. Postoji ideja i da se svečano otvori krajem 2026. revijalnom utakmicom
Lindsey Vonn: Ne znam hoću li više ikada stati na skije ili ne. U fazi sam preživljavanja trenutno
OSAM TJEDANA OD OZLJEDE

Lindsey Vonn: Ne znam hoću li više ikada stati na skije ili ne. U fazi sam preživljavanja trenutno

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindsey Vonn prolazi kroz teški proces oporavka u SAD-u. Imala je čak osam zahtjevnih operacija nakon ozljede na Igrama, počela koristiti štake, a sada je "otvorila dušu"
Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'
FOTO: DOMINIRA NA VIŠE POLJA

Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'

Alysha Newman, brončana olimpijka i zvijezda društvenih mreža, pozirala za je za muški magazin. Ruši stereotipe, dokazuje da može biti sportašica i model. Njena proslava tverkanjem podijelila javnost

