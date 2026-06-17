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FRANCUSKA ZAVIJENA U CRNO

Preminuo je Eric Roy, tvorac najvećeg čuda u povijesti Bresta

Piše Domagoj Vugrinović,
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Preminuo je Eric Roy, tvorac najvećeg čuda u povijesti Bresta
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Roy je Brest preuzeo početkom 2023. godine i najprije ga spasio od ispadanja iz Ligue 1. Već u sljedećoj sezoni priredio je najveće iznenađenje francuskog nogometa

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Francuski nogomet zavijen je u crno. Trener Bresta Éric Roy preminuo je u 58. godini nakon troipolgodišnje borbe s rakom gušterače, potvrdila je njegova obitelj. Cijenjeni stručnjak vodio je klub od siječnja 2023. godine i u tom razdoblju ostvario najveće uspjehe u njegovoj povijesti. Roy je bolest skrivao od javnosti, a unatoč teškoj dijagnozi nastavio je raditi i voditi momčad. Njegova obitelj objavila je emotivnu poruku u kojoj je istaknula snagu s kojom se nosio s bolešću.

"Tata se tri i pol godine borio s rakom gušterače. Sve to vrijeme nastavio je živjeti sa snagom koja nas i dalje zadivljuje. Nosile su ga ljubav njegove obitelji, ljubav prema nogometu, poslu i strast koja ga nikada nije napustila", poručili su članovi obitelji.

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Roy je Brest preuzeo početkom 2023. godine i najprije ga spasio od ispadanja iz Ligue 1. Već u sljedećoj sezoni priredio je najveće iznenađenje francuskog nogometa. S momčadi skromnog proračuna osvojio je treće mjesto u prvenstvu i prvi put u povijesti kluba izborio izravan plasman u Ligu prvaka. Francuska udruga profesionalnih nogometaša nagradila ga je 2024. priznanjem za najboljeg trenera Ligue 1. Brest je pod njegovim vodstvom nastavio pisati povijest i na europskoj pozornici.

Ligue 1 - Brest v Paris St Germain
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

U Ligi prvaka pobijedio je Sturm Graz 2-1, RB Salzburg 4-0, Spartu Prag 2-1 i PSV Eindhoven 1-0. Brest je u doigravanju za osminu finala zaustavio Paris Saint-Germain, ali je Royeva momčad ostavila snažan dojam u svojoj premijernoj europskoj sezoni. Roy je tijekom igračke karijere nastupao na poziciji veznog igrača. Najdublji trag ostavio je u Marseilleu, za koji je igrao od 1996. do 1999. godine te stigao do finala Kupa Uefa. Nosio je i dresove Nice, Lyona i engleskog Sunderlanda.

Nakon završetka igračke karijere radio je na različitim funkcijama. Trenerski je posao započeo u Nici, a poslije je obavljao dužnost sportskog direktora Lensa. Radio je i u Watfordu te kao televizijski stručni komentator. Nakon gotovo desetogodišnje stanke vratio se trenerskom poslu u Brestu i ostvario rezultat koji je malo tko mogao predvidjeti.

Ligue 1 - Brest v Paris St Germain
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Njegova obitelj posebno je istaknula odnos koji je izgradio s igračima i navijačima Bresta.

"Bio je duboko ljubazan, nježan, pošten i iskren. Znao je ohrabriti ljude, usmjeravati ih i potaknuti da nadmaše sami sebe. Volio je svoje igrače i bio je neizmjerno ponosan što ih trenira. Vrijeme provedeno u Brestu bilo je jedno od najljepših razdoblja njegova života", navela je obitelj.

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Članovi obitelji zahvalili su i Brestovim navijačima, čija je podrška Royu pružala dodatnu snagu u najtežim trenucima.

"Znamo koliko će velika praznina ostati iza njega, ali znamo i kakvo je nasljeđe ostavio. Nasljeđe strasti, odanosti, hrabrosti, zahtjevnosti, poštovanja i ljubavi prema nogometu", zaključila je njegova obitelj.

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