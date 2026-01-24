Preminuo je Faruk Kulenović, čovjek koji je pomogao Draženu da dotakne košarkaške zvijezde

Faruk Kulenović, cijenjeni hrvatski košarkaški stručnjak, preminuo je u 74. godini života. Iako je vodio brojne klubove diljem Europe i bio izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine, Kulenović će zauvijek ostati upamćen kao čovjek koji je prepoznao i usmjerio karijeru legendarnog Dražena Petrovića.

Rođeni Zagrepčanin, košarku je počeo igrati s jedanaest godina u Mladosti, a već s 21 godinom u istom je klubu paralelno počeo trenirati mlađe uzraste. Njegov talent i posvećenost nisu dugo ostali nezapaženi. Godine 1981., sa samo 29 godina, preuzeo je klupu Šibenke i postao jedan od najmlađih prvoligaških trenera u povijesti jugoslavenske lige, koja je u to doba slovila za najjaču u Europi. Upravo je na Baldekinu započela priča koja će ga obilježiti za cijeli život.

Mentor košarkaškog Mozarta

Kulenović je u Šibeniku preuzeo momčad u kojoj je stasao tinejdžer pred kojim je bila velika budućnost. Dražen Petrović je sezonu prije bio u sjeni iskusnog Zorana Slavnića, no pod Kulenovićem je njegov talent eksplodirao. Sam trener kasnije je priznao kako mu je najveća pogreška bila što Dražena u prvih pet utakmica nije odmah držao u igri punu minutažu.

U brojnim je intervjuima s velikim žarom prepričavao anegdote o suradnji s košarkaškim genijem.

​- Dražena sam prvi put vodio kad je imao 14 i pol godina, na turneji po Americi. Bio je to njegov prvi kontakt s reprezentativnom košarkom. Kod mene je, pak, u prvih pet utakmica bio na 20 minuta u prosjeku, što mi je bila najveća pogreška jer ga već tad nisam smio vaditi - govorio je Kulenović.

Prva utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine KK Cibona - KK Zadar | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Sjećao se i kako je Dražen bio poput kompjutora, upijao je svaku informaciju i nikada nije ponavljao istu pogrešku. Jedna od ključnih lekcija bila je kako igrati bez lopte, vještinu koju je Dražen, nakon jednog bolnog poraza od Bugarske u mlađim uzrastima, usavršio do savršenstva.

​- Poslije te utakmice četiri sata nije mogao prestati plakati. I dođem ja do njega, pitam ga zašto smo izgubili, a on kaže da je to zato što je ubacio pet koševa. A zašto si ubacio pet koševa? "Zato što nisam imao loptu", odgovori mi. A zašto nisi imao loptu? Zato što ne znaš igrati bez lopte. I to mu je bilo dovoljno, vrlo brzo je usavršio kretnje kroz blokove, pronalaženje prave pozicije - prisjetio se Kulenović.

Upravo je on bio ključna veza kada je slavni trener Digger Phelps silno želio dovesti Dražena na američko sveučilište Notre Dame, a priču o Draženovom trčanju od 40 minuta jer toliko traje utakmica, Phelps je kasnije koristio u motivacijskim govorima svojim igračima. Već u sezoni 1981./1982., pod Kulenovićevim vodstvom, Šibenka je stigla do finala Kupa Radivoja Koraća, a šesnaestogodišnji Dražen bio je MVP tog finala.

Od Berlina i Istanbula do klupe "Zmajeva"

Nakon odlaska iz Šibenika, Kulenović je gradio bogatu međunarodnu karijeru. Od 1990. do 1993. vodio je njemačku Albu iz Berlina, a potom je sjedio i na klupi turskog velikana Fenerbahçea (1993.-1994.) te izraelskog Hapoela iz Jeruzalema. Njegovo znanje i autoritet doveli su ga i na mjesto izbornika. Bio je drugi izbornik u povijesti košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, naslijedivši na toj poziciji legendarnog Mirzu Delibašića, a vodio je "Zmajeve" u kvalifikacijskom ciklusu za Eurobasket 1995. godine. Trenerski put vodio ga je i kroz brojne druge klubove poput Borova, Kvarnera, Pule i Zrinjevca, a u kasnijoj fazi karijere bio je aktivan u Turskoj kao koordinator i trener u omladinskim sustavima.

Odlaskom Faruka Kulenovića košarka je izgubila velikog stručnjaka, taktičara i, iznad svega, čovjeka koji je imao oko za prepoznavanje istinskog talenta. Njegova ostavština živjet će kroz sjećanja na dane ponosa na Baldekinu i priču o rađanju jednog od najvećih sportaša s ovih prostora. Iza sebe je ostavio suprugu Spomenku i sina Darjana.