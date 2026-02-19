Preminuo je legendarni trener Sepp Piontek. Nijemac koji je ispisao povijest s Danskom...

Nogometni svijet ostao je siromašniji za jednu od istinskih legendi. U 85. godini života preminuo je Sepp Piontek, njemački stručnjak koji će zauvijek ostati upisan u povijest kao arhitekt danske nogometne revolucije osamdesetih godina prošlog stoljeća. Njegova obitelj potvrdila je za danske medije da je preminuo nakon kratke bolesti, ostavivši iza sebe nasljeđe koje nadilazi puke rezultate.

"Sepp će zauvijek ostati upamćen kao jedan od najuglednijih trenera u danskoj povijesti", objavio je Danski nogometni savez DBU. Piontek je preminuo u svojoj drugoj domovini Danskoj nakon kratke bolesti.

Njemačka disciplina za skandinavsku kreativnost

Kada je Josef "Sepp" Piontek 1979. godine preuzeo dansku reprezentaciju, zatekao je momčad punu talenta, ali bez discipline i pobjedničkog mentaliteta. Igrači poput Allana Simonsena i Prebena Elkjæra bili su europske zvijezde, no reprezentacija je rijetko ostvarivala zapažene rezultate. Piontek, bivši beskompromisni branič Werdera iz Bremena, donio je ono što je nedostajalo: čeličnu njemačku disciplinu. Uveo je profesionalizam u svlačionicu, diktirao raspored spavanja i prehrane te, prema anegdotama, osobno izvlačio igrače iz diskoteka. Ipak, njegova genijalnost očitovala se u tome što tu strogoću nije iskoristio da uguši kreativnost, već da je kanalizira. Uspio je spojiti germansku organizaciju s nordijskom maštovitošću i stvoriti jednu od najatraktivnijih momčadi svog vremena, legendarni "danski dinamit".

Nezaboravne osamdesete i kultni status

Pod njegovim vodstvom Danska je postala sila. Prvo su šokirali nogometni svijet plasmanom na Europsko prvenstvo 1984. godine, gdje su stigli do polufinala i ispali od Španjolske tek nakon drame izvođenja penala. Dvije godine kasnije, odveo je Dansku na njihovo prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti. U Meksiku 1986. igrali su nogomet koji je oduzimao dah, a pobjeda 6-1 protiv Urugvaja i danas se pamti kao jedna od najimpresivnijih predstava na Mundijalima. Posebno emotivna bila je pobjeda 2-0 protiv njegove domovine Zapadne Njemačke u grupnoj fazi. Iako su u osmini finala ponovno kobni bili Španjolci, "danski dinamit" osvojio je simpatije cijelog planeta, a Piontek je zacementirao svoj kultni status.

Čovjek koji je postao Danac

Rođen u Breslauu (današnji Wrocław u Poljskoj), Piontek je kao dječak nakon Drugog svjetskog rata s obitelji izbjegao u Zapadnu Njemačku. Igračku karijeru proveo je u Werderu, a upisao je i šest nastupa za njemačku reprezentaciju. Nakon odlaska s danske klupe 1990. godine, postavljao je temelje za uspon turskog nogometa, a vodio je i klubove poput Aalborga i Silkeborga te egzotične reprezentacije Haitija i Grenlanda. Ipak, Danska je postala njegov dom. Ondje se oženio, dobio kćer i u potpunosti prigrlio dansku kulturu, do te mjere da je sebe smatrao Dancem. Koliko su ga Danci cijenili, svjedoči i podatak da je 2011. postao prvi stranac primljen u Dansku nogometnu kuću slavnih.