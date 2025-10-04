Preminuo je Milan Mandarić

Srpsko-američki poduzetnik Milan Mandarić preminuo je u 88. godini u Beogradu, pišu slovenski mediji. Mandarić je rođen 1938. godine u Gospiću, a odrastao je u Novom Sadu. Diplomirao je strojarsko inženjerstvo u Novom Sadu, a 1969. preselio se u Švicarsku pa u Sjedinjene Američke Države.

Bio je vrlo aktivan i poznat u nogometnim krugovima, a pogotovo je ulazio u klubove dok su bili u poslovnim problemima. Krajem 1990-ih preuzeo je engleski Portsmouth i vratio ga u Premier ligu na čelu sa slavnim trenerom Harryjem Redknappom, a u klub je doveo i Roberta Prosinečkog i Velimira Zajeca te Niku Kranjčara.

U veljači 2007. postao je vlasnik Leicestera, a nakon turbulentne tri godine (ispali u treću ligu pa se vratili u drugu) klub je prodao 2010. U prosincu iste godine postao je vlasnik Sheffield Wednesdaya kojeg je stabilizirao i vratio u Championship nakon što je zatekao klub u trećem rangu engleskog nogometa. Klub je prodao 2015.

Uspjeh je ostvario i u Olimpiji iz Ljubljane koju je preuzeo 2015., a godinu kasnije klub je postao prvakom Slovenije po prvi put nakon 20 godina. Nogometnu priču Mandarić je zatvorio u FK Vojvodini kada je 2024. postao potpredsjednik kluba, a njegov životni i sportski moto postala je jedna rečenica:

"U poslu i u nogometu vrijedi isto pravilo — ako ne vjeruješ da možeš pobijediti, onda si već izgubio".

Počivao u miru.