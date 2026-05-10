Treneru Hansiju Flicku preminuo je otac uoči El Clasica. Hoće li Nijemac povesti Barcelonu do nove pobjede i titule ili će ga zamijeniti pomoćnik Marcus Sorg, saznat ćemo večeras
Golema tuga uoči El Clasica: Treneru Barcelone umro otac
Treneru Barcelone Hansiju Flicku (61) preminuo je otac. Samo nekoliko sati prije El Clasica nakon kojeg katalonski gigant može potvrditi titulu tužnu vijest saznao je njemački strateg.
- FC Barcelona i cijela 'blaugrana' obitelj žele izraziti svu svoju ljubav Hansiju Flicku nakon smrti njegovog oca. Dijelimo njegovu tugu i naše misli su s trenerom i njegovom obitelji u ovom teškom trenutku.
Derbi Barcelone i Real Madrida, 264. po redu je na rasporedu u 21.00 sati na Camp Nou stadionu. Susret će se igrati u sklopu 35. kola La Lige i još nije poznato hoće li na klupi ekipu voditi njegov pomoćnik Marcus Sorg.
