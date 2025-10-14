Obavijesti

Preminuo jedan od najvećih gimnastičara svih vremena

Piše HINA,
Preminuo jedan od najvećih gimnastičara svih vremena
Aleksander Ditjatin svijet sporta je opčinio ostvarenjem na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. kada je osvojio čak osam medalja, a još dvije medalje osvojio je u Montrealu

U 68. godini je preminuo legendarni ruski gimnastičar Aleksander Ditjatin, jedan od najboljih gimnastičara svih vremena, objavila je poljska izvještajna agencija PAP.

Ditjatin se rodio u Sankt Peterburgu 1957. godine, a svijet sporta je opčinio ostvarenjem na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. kada je osvojio čak osam medalja. Od toga tri zlatne, četiri srebrne i jednu brončanu. Ukupno je u karijeri osvojio deset medalja na Olimpijskim igrama uključujući i dva srebra iz Montreala 1976. godine.

GYMNAST DITYATIN
Tada, 1980. u Moskvi, s osam medalja na jednim Igrama postao je apsolutni pojedinačni rekorder, a njegov je fantastični doseg uspio tek u budućnosti dva puta izjednačiti američki plivač Michael Phelps, na Igrama u Ateni 2004. i Pekingu 2008. godine.

Ditjatin je ujedno osvojio sedam zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima, kao i dvije na europskim prvenstvima.

Bio je prvi gimnastičar u povijesti koji je za svoju vježbu zavrijedio ocjenu 10, dogodilo se to za vježbu u preskoku. Prije jedanaest godina je primljen u gimnastičku Kuću slavnih.

