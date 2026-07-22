Preminuo legendarni olimpijski prvak, braća Sinković se oprostili emotivnom porukom

Norveški veslački velikan Olaf Tufte preminuo je u dobi od 50 godina, potvrdila je njegova obitelj. Dvostrukog olimpijskog pobjednika pronašli su u ponedjeljak bez svijesti na njegovoj obiteljskoj farmi, oko 80 kilometara južno od Osla. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja i pružila mu prvu pomoć, nakon čega su ga helikopterom prevezli u bolnicu u Oslu. Tufte je ondje preminuo u utorak. Uzrok smrti još nije poznat, a policija je objavila da nije bilo svjedoka niti postoje naznake da je stradao u nesreći na radu. Iza njega su ostali supruga Aina i dvoje djece.

Tufte je tijekom 26-godišnje karijere postao najuspješniji veslač u norveškoj povijesti. Nastupio je na sedam Olimpijskih igara, od Atlante 1996. do Tokija 2021., što prije njega nije uspjelo nijednom norveškom sportašu. Najveće je uspjehe ostvario u samcu. Olimpijsko zlato osvojio je u Ateni 2004., a naslov je obranio četiri godine poslije u Pekingu. Time je postao prvi veslač nakon Nijemca Thomasa Langea koji je obranio olimpijsku titulu u toj disciplini.

Zagreb: Braća Sinković nastupili na prvenstvu Hrvatske u veslanju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvojio je i srebrnu medalju u dvojcu na pariće s Fredrikom Bekkenom u Sydneyju 2000. te broncu s Kjetilom Borchom u Rio de Janeiru 2016. Upravo je u Riju dijelio pobjedničko postolje s Martinom i Valentom Sinkovićem, koji su tada osvojili zlato. Tufte je osvojio i dva naslova svjetskog prvaka u samcu, u Luzernu 2001. i Milanu 2003. Na svjetskim prvenstvima ukupno je osvojio dvije zlatne, jednu srebrnu i tri brončane medalje.

Od norveške veslačke legende oprostio se i premijer Jonas Gahr Støre.

"Pružio je našoj zemlji bezbrojne trenutke sportske radosti. Bio je jedan od najvećih norveških sportskih heroja, visoko odlikovani olimpijac, jedan od najboljih veslača koje smo ikada imali i veliki uzor mnogima. Moje najdublje suosjećanje ide njegovoj obitelji i voljenima."

Emotivnu poruku objavili su i Martin i Valent Sinković, koji su Tuftea poznavali kao suparnika i prijatelja.

"Teško je riječima opisati što je Olaf značio za naš sport. Svijet ga je poznavao kao olimpijskog prvaka. Nama je bio netko tko je svakoga dočekivao raširenih ruku, okupljao sportaše i pokazivao da se veličina mjeri nečim puno važnijim od medalja. Imali smo sreću natjecati se uz njega, dijeliti s njim olimpijsko postolje i – što je najvažnije – poznavati ga kao prijatelja. Hvala ti na svemu, Olafe. Duboko ćeš nam nedostajati. U mislima smo s tvojom obitelji i svima u norveškoj veslačkoj zajednici", napisala su braća Sinković.