Ivica je bio ludo zaljubljen u Hajduk, a svoga sina je pratio na svim većim utakmicama. Posebno je bio voljen od Marijevih suigrača iz Atalante
Preminuo otac Marija Pašalića
Preminuo je Ivica Pašalić, otac hrvatskog nogometnog reprezentativca Marija Pašalića. Njegovi najbliži prijatelji svjedoče kako je bio ludo zaljubljen u Hajduk, od prvog dana je brinuo o karijeri svog sina te da je bio omiljena osoba mnogim Marijevim suigračima.
Ako se može nekoga posebno izdvojiti, onda je to bio Papu Gomez, koji ga je jako volio i poštovaokao i vlasnik Atalante Luca Percassi kod kojeg je često bio u gostima, a redovito je putovao iz Splita u Bergamo na svaku veću utakmicu, posebno u Liverpool u finalu Europske lige koju je Atalanta pobijedila 3-0.
Vijest o smrti Ivice Pašalića objavila je i Atalanta.
- Obitelji Percassi i Pagliuca, uprava Kluba, trener Raffaele Palladino i njegov stručni stožer, suigrači, zaposlenici i svi suradnici Atalante BC izražavaju iskrenu sućut i duboku solidarnost s Marijem Pašalićem povodom smrti njegova voljenog oca. U ovom trenutku duboke tuge upućujemo Mariju iskrenu sućut i punu podršku te izražavamo sućut cijeloj obitelji Pašalić, kao i svoj rodbini i prijateljima - priopćio je klub.
Sprovod će biti u Kaštel Gomilici.
