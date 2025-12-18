Preminuo otac Marija Pašalića

Preminuo je Ivica Pašalić, otac hrvatskog nogometnog reprezentativca Marija Pašalića. Njegovi najbliži prijatelji svjedoče kako je bio ludo zaljubljen u Hajduk, od prvog dana je brinuo o karijeri svog sina te da je bio omiljena osoba mnogim Marijevim suigračima.

Ako se može nekoga posebno izdvojiti, onda je to bio Papu Gomez, koji ga je jako volio i poštovaokao i vlasnik Atalante Luca Percassi kod kojeg je često bio u gostima, a redovito je putovao iz Splita u Bergamo na svaku veću utakmicu, posebno u Liverpool u finalu Europske lige koju je Atalanta pobijedila 3-0.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Vijest o smrti Ivice Pašalića objavila je i Atalanta.

- Obitelji Percassi i Pagliuca, uprava Kluba, trener Raffaele Palladino i njegov stručni stožer, suigrači, zaposlenici i svi suradnici Atalante BC izražavaju iskrenu sućut i duboku solidarnost s Marijem Pašalićem povodom smrti njegova voljenog oca. U ovom trenutku duboke tuge upućujemo Mariju iskrenu sućut i punu podršku te izražavamo sućut cijeloj obitelji Pašalić, kao i svoj rodbini i prijateljima - priopćio je klub.

Sprovod će biti u Kaštel Gomilici.