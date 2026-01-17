Obavijesti

U 77. GODINI

Preminuo prvi čovjek Fiorentine

Piše HINA, Ivan Kužela,
Foto: Vicenzo Orlando/IPA

Predsjednik talijanskog prvoligaša Fiorentine Rocco Commisso umro je u dobi od 76 godina nakon duljeg razdoblja liječenja, priopćio je u subotu klub Serie A. Bio je istinska legenda i dugogodišnji predsjednik u Firenci

Rocco Commisso je rođen u Kalabriji, a u SAD je imigrirao s 12 godina. Kao direktor kabelske televizije, osnovao je kabelskog operatera Mediacom 1995. godine i preuzeo Fiorentinu 2019. godine. Ima i udio u vlasništvu kluba New York Cosmosa, američkog trećeligaša.

- Nogomet je bio njegova strast, a Fiorentina je to postala prije sedam godina, kada je Rocco preuzeo klub Viola i zavolio njegove navijače, boje i grad Firencu, priopćio je klub na službenoj stranici

UEFA Conference League football match - Final - Olympiacos vs ACF Fiorentina
Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net

Koliko je značio gradu i stanovnicima Firence govore donacije bolnicama diljem grada u vrijeme pandemije koronavirusa.

- Uvijek je bio blizak Firenci i Firentincima, u svakodnevnom životu, a također i tijekom najtežeg razdoblja Covid-19 krize, kada je kampanja 'Forza e Cuore' osigurala značajne donacije gradskim bolnicama.

U sklopu klupskog kompleksa stadion na kojem mlade nade Fiorentine kale svoj talent nosi njegovo ime.

- Rocco B. Commisso Viola Park, dom Fiorentine, zauvijek će nositi njegovo ime. To je neizbrisiv simbol njegove ljubavi i želje da gleda u budućnost mladih ljudi. Dječaci i djevojčice koji su odrasli pod njegovim vodstvom u omladinskoj školi osvojili su trofeje i nastavljaju svoje putovanje s muškom i ženskom prvom momčadi Fiorentine. Pod njegovim vodstvom, Fiorentina je stigla do dva finala Uefine Konferencijske lige i jednog finala Coppa Italie.

