Preminuo veliki Oscar Schmidt

Legendarni Brazilac Oscar Schmidt, poznat pod nadimkom "Mão Santa" ili "Sveta ruka", preminuo je u 68. godini nakon duge i hrabre borbe s tumorom na mozgu. Schmidt, član Košarkaške kuće slavnih, ostavio je neizbrisiv trag kao igrač koji je redefinirao pojam strijelca i čija je odanost nacionalnom dresu postala legendarna.

Oscar Schmidt bio je više od košarkaša; bio je umjetnik čije je jedino platno bio obruč. Svoju filozofiju jednom je sažeo u rečenici koja savršeno opisuje njegov pristup igri.

​- Neki ljudi pomiču klavir, a neki ga sviraju.

On je bio pijanist, beskompromisni strijelac koji je živio da bi postizao koševe. Iza nadimka "Sveta ruka" stajao je spartanski rad. Svakog dana, tjedna, mjeseca i godine, bez iznimke, ispaljivao je tisuću šuteva. Zbog toga je i sam u šali govorio da mu nadimak ne pristaje.

​- To nije ništa sveto. To je vježba. Ja sam 'Uvježbana ruka'! - rekao je jednom prilikom.

Njegova radna etika i nevjerojatan osjećaj za koš učinili su ga nezaustavljivim strojem za poene, bez obzira na to za koji je klub ili reprezentaciju igrao.

Iako nikada nije zaigrao u NBA ligi, Schmidt je dominirao europskim parketima. Veći dio karijere proveo je u Italiji, igrajući za Casertu i Paviju, gdje je sedam puta bio najbolji strijelac lige. Njegove brojke bile su zapanjujuće, a u jednoj sezoni prosječno je zabijao nevjerojatnih 44 koša po utakmici. Upravo je u Italiji njegovom talentu svjedočio dječak koji će i sam postati legenda, Kobe Bryant. Dok je njegov otac Joe igrao u Italiji, mladi Kobe s divljenjem je pratio Schmidta.

- Kad sam odrastao ondje, on je bio živuća legenda - izjavio je Bryant godinama kasnije, potvrdivši da mu je Brazilac bio jedan od idola iz djetinjstva.

Patriot koji je rekao 'ne' Americi

Priča o Oscaru Schmidtu neraskidivo je vezana uz odluku koja ga je učinila "najvećim igračem koji nikada nije igrao u NBA ligi". New Jersey Netsi izabrali su ga na draftu 1984. godine i ponudili mu zajamčeni ugovor. No, on je ponudu odbio. U to vrijeme, pravila Fibe nisu dopuštala NBA profesionalcima da nastupaju za svoje reprezentacije. Za Schmidta, čiji je otac bio časnik u mornarici, igranje za Brazil bila je svetinja i jedini san. Nije bilo kompromisa. Zbog ljubavi prema domovini žrtvovao je priliku da se okuša na najvećoj svjetskoj pozornici, ali je zauzvrat dobio vječni status nacionalnog heroja.

Olimpijska besmrtnost i pobjeda koja je stvorila 'Dream Team'

Njegova odanost Brazilu donijela mu je besmrtnost na olimpijskim igrama. Nastupio je na čak pet uzastopnih Igara, od 1980. do 1996., i s 1093 postignuta koša i dalje je najbolji strijelac u povijesti olimpijskih turnira. U Seulu 1988. postavio je rekord s prosjekom od 42,3 koša po utakmici, a u dvoboju protiv Španjolske zabio je nevjerojatnih 55 koševa.

Ipak, trenutak koji je obilježio njegovu reprezentativnu karijeru dogodio se 1987. na Panameričkim igrama u Indianapolisu. U finalu je Brazil igrao protiv domaćina SAD-a, za koji su nastupale buduće NBA zvijezde poput Davida Robinsona i Dannyja Manninga. Na poluvremenu su Amerikanci vodili 68-54, no onda je Schmidt ubacio u višu brzinu. Zabio je 46 koševa i predvodio Brazil do povijesne pobjede 120-115. Bio je to prvi poraz jedne američke reprezentacije na domaćem tlu, šok koji je uvelike utjecao na odluku da SAD na sljedeće Olimpijske igre pošalje svoje najbolje profesionalce, čuveni "Dream Team".

Rekorder kojeg je nadmašio samo LeBron

Schmidt je karijeru završio u 45. godini s nevjerojatnih 49.973 postignuta koša u službenim utakmicama za klubove i reprezentaciju. Taj rekord, koji se dugo smatrao nedostižnim, stajao je desetljećima, sve dok ga 2024. godine nije srušio LeBron James. Zbog svojih postignuća, Schmidt je uvršten u Fibinu Kuću slavnih 2010., Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 2013. te u talijansku Kuću slavnih 2017. godine.

Hrabra borba do samog kraja

Posljednjih 15 godina života Oscar Schmidt vodio je svoju najtežu bitku, onu protiv tumora na mozgu koji mu je dijagnosticiran 2011. godine. Poput borca kakav je bio na terenu, bolesti se suprotstavio s nevjerojatnom hrabrošću i optimizmom. Nakon karijere postao je traženi motivacijski govornik, a njegova životna priča i otpornost bili su inspiracija mnogima.

Njegova obitelj objavila je priopćenje u kojem stoji da se "borio s hrabrošću, dostojanstvom i otpornošću... ostajući uzor odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu." Oscar Schmidt otišao je kao legenda, pijanist koji je odsvirao jednu od najljepših melodija u povijesti košarke.

*uz pomoć AI-a