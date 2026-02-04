Preokret na Poljudu. Bambi se ne ide iz Hajduka, Istra još ne pušta Marešića. Evo i zašto...

Abdoulie Sanyang Bamba (26) bio je na korak od odlaska iz Hajduka, bjeloruski prvak Vitebsk bio je spreman platiti bijelima pola milijuna eura odštete, no došlo je do preokreta i Gambijac ostaje u svlačionici Gonzala Garcije za subotnju utakmicu protiv Slaven Belupa.

Hajduk je za njega dobio više nego izdašnu ponudu iz Bjelorusije, ali Bamba nije oduševljen tom idejom i čini se da će je na koncu ipak odbiti. Hajduku bi odgovaralo da ode, ali Bamba zasad ostaje. I to je važna vijest za Garciju koji se muči s ozlijeđenima Micheleom Šegom i Ikerom Almenom, čiji je nastup zbog ozljede pod upitnikom.

Paralelno se odvija i završnica prijelaznog roka. Hajduk je prodajom Branimira Mlačića malo prodisao i može popuniti momčad na deficitarnim pozicijama, među ostalim i na mjestu stopera. Garcijina želja je Dario Marešić, ali za sada se po tom pitanju baš ništa ne događa.

Hajduk ne želi preplatiti igrača koji je na ljeto slobodan, Marešiću se ne žuri jer do kraja sezone je manje od četiri mjeseca, a Istra je prodajom Villea Koskija deficitarna na poziciji stopera i nemaju ništa protiv Marešićevog ostanka. Puljanima novac ne igra ulogu, vjerovali ili ne: samo u ovoj sezoni prodali su igrača za više od šest milijuna eura, što je za njih fantastično. Nekakvih 100.000 do 150.000 eura, koliko bi dobili za Marešića, neće im nešto bitno promijeniti financijsku situaciju, dapače, iskusni stoper može im itekako pomoći u borbi za Europu.