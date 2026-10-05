Preokret Poljakinje u Pekingu! Vekić je imala dvije meč lopte, ali Swiatek je ipak pobijedila

Hrvatska tenisačica Donna Vekić zaustavljena je u osmini finala turnira u Pekingu nakon što je u tri seta izgubila od Ige Swiatek. Poljakinja, trenutačno deveta tenisačica svijeta i bivša prva igračica WTA ljestvice, slavila je 4-6, 7-6 (0), 6-2 poslije dva sata i 41 minute igre.

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Hrvatska predstavnica bila je vrlo blizu prolaska u četvrtfinale. Nakon što je uzela prvi set, Vekić je u nastavku meča povela 5-2 i imala dvije prilike servirati za pobjedu. Swiatek se ipak uspjela vratiti u set, izborila je odlučujuću igru na razliku, a u tie-breaku potpuno nadigrala Osječanku te slavila bez izgubljenog poena.

Foto: Maxim Shemetov

Početkom trećeg seta Vekić je ponovno stigla do prednosti i povela 2-1. Nakon toga više nije osvojila nijedan gem. Swiatek je povezala pet uzastopnih gemova i time zaključila susret. Kraj susreta pogledajte OVDJE.

Meč je trajao 161 minutu, a Vekić je tijekom njega pogodila jedan as. Prvi servis ubacila je u 63 posto slučajeva, dok je realizirala četiri od pet break-prilika. Swiatek je iskoristila pet od ukupno 13 prilika za oduzimanje servisa. Za Vekić je ovo bio peti međusobni susret sa Swiatek i peti poraz.