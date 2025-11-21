Hrvat je, zapravo, bio jedna od tema o kojima se raspravljalo tijekom rasprave o transfernom tržištu nedavno održanog u Formellu, a Maurizio Sarri dao je odobrenje za obnovu ugovora, pišu Talijani
Preporod Tome Bašića u Laziju! Bio je zakucan na klupi, sad mu Talijani spremaju novi ugovor?
Toma Bašić doživio je pravi preporod u Laziu. Prošle sezone, kada se vratio s posudbe iz Salernitane, bio je zakucan na klupu i na njega momčad iz glavnog grada nije ozbiljno računala te se spominjalo kako bi se mogao vratiti u Hajduk. Onda je došao listopad, Bašić je dobio priliku i procvjetao. Zaludio je navijače Lazija, golom srušio Juventus i sada ga Lazio neće tako lako pustiti. Kako pište TuttoMercato, Maurizio Sarri odobrio je produljenje ugovora.
"Od otpisanog do vrha liste. Jesen Tome Bašića puno je više od običnog rimskog listopada. To je pravi preporod koji bi se mogao protegnuti i nakon ove sezone. Hrvat je, zapravo, bio jedna od tema o kojima se raspravljalo tijekom rasprave o transfernom tržištu nedavno održanog u Formellu, a Maurizio Sarri dao je odobrenje za obnovu ugovora bivšeg igrača Salernitane", stoji u tekstu, pa se dalje navodi:
"Bašićev ugovor istječe na kraju sezone, a njegova značajna plaća iznosi gotovo 2,5 milijuna eura bruto godišnje, uključujući bonuse. Lazio će morati razmisliti o toj brojci, s obzirom na to da trenutačno s realnim rizikom tržišta s nultom isplatom, obnove s povećanjem plaće nisu moguće. Lazio bi mogao rasporediti njegovu plaću na nekoliko sezona, možda potpisati dvogodišnji ugovor s manje-više sličnom cifrom."
Bašić kod Sarrija igra zapaženu ulogu, a ako ovako nastavi do kraja sezone, može se potajno nadati i pozivu na Svjetsko prvenstvo. Od kada je Bašić u sastavu, Lazio ima tri pobjede, tri remija i jedan poraz te drži deveto mjesto na tablici i tri boda je udaljen od mjesta koje vodi u Europu. U sljedećem kolu dočekuje Lecce na domaćem terenu te je za očekivati da će Bašić krenuti od prve minute.
