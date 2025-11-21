Preporod Tome Bašića u Laziju! Bio je zakucan na klupi, sad mu Talijani spremaju novi ugovor?

Toma Bašić doživio je pravi preporod u Laziu. Prošle sezone, kada se vratio s posudbe iz Salernitane, bio je zakucan na klupu i na njega momčad iz glavnog grada nije ozbiljno računala te se spominjalo kako bi se mogao vratiti u Hajduk. Onda je došao listopad, Bašić je dobio priliku i procvjetao. Zaludio je navijače Lazija, golom srušio Juventus i sada ga Lazio neće tako lako pustiti. Kako pište TuttoMercato, Maurizio Sarri odobrio je produljenje ugovora.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

"Od otpisanog do vrha liste. Jesen Tome Bašića puno je više od običnog rimskog listopada. To je pravi preporod koji bi se mogao protegnuti i nakon ove sezone. Hrvat je, zapravo, bio jedna od tema o kojima se raspravljalo tijekom rasprave o transfernom tržištu nedavno održanog u Formellu, a Maurizio Sarri dao je odobrenje za obnovu ugovora bivšeg igrača Salernitane", stoji u tekstu, pa se dalje navodi:

"Bašićev ugovor istječe na kraju sezone, a njegova značajna plaća iznosi gotovo 2,5 milijuna eura bruto godišnje, uključujući bonuse. Lazio će morati razmisliti o toj brojci, s obzirom na to da trenutačno s realnim rizikom tržišta s nultom isplatom, obnove s povećanjem plaće nisu moguće. Lazio bi mogao rasporediti njegovu plaću na nekoliko sezona, možda potpisati dvogodišnji ugovor s manje-više sličnom cifrom."

Bašić kod Sarrija igra zapaženu ulogu, a ako ovako nastavi do kraja sezone, može se potajno nadati i pozivu na Svjetsko prvenstvo. Od kada je Bašić u sastavu, Lazio ima tri pobjede, tri remija i jedan poraz te drži deveto mjesto na tablici i tri boda je udaljen od mjesta koje vodi u Europu. U sljedećem kolu dočekuje Lecce na domaćem terenu te je za očekivati da će Bašić krenuti od prve minute.