Preporođeni Osijek zasjeo na vrh HNL-a! Samo su jednom na otvaranju sezone zabili više

Osijek je furiozno krenuo u sezonu. Nakon što se u prvom kolu HNL-a lako obračunao s Goricom 2-0, u drugom uzastopnom gostovanju u Turopolju, ovoga puta kod novog prvoligaša Rudeša, deklasirao ga je 6-1. Tom pobjedom "bijelo-plavi" izbili su i na vrh prvenstvene ljestvice s maksimalnih šest bodova i gol-razlikom +7. Početak je to sezone potpuno drugačiji od prošlosezonskog kad je Osijek prvi gol u prvenstvu zabio tek u 5. kolu. Do šest golova stigao je u sedmom kolu, 21. rujna, dok je u cijelom prvom krugu postigao tek osam golova. Najuvjerljiviju pobjedu lani su "bijelo-plavi" ostvarili u 6. kolu HNL-a protiv Vukovara (4-0).

Samo je jednom u povijesti, od 1992. godine pa do danas, Osijek bolje krenuo u sezonu. Bilo je to prije tri godine, kad je u prvom kolu 6-1 razbio Slaven Ricarda Moniza, a potom u nevjerojatnom preokretu 4-3 pobijedio Rudeš Roberta Prosinečkog iako je gubio 3-0. Tad je zabio deset golova u prva dva kola, a gol-razlika ipak mu je bila +6.

S obzirom na očekivanja koja su nakon katastrofalne prošle sezone bila gotovo nikakva, ovi rezultati probudili su nadu napaćenih navijača. Oni su se prošle godine u potpunosti okrenuli protiv uprave koja je Osijek gurnula u borbu za opstanak u ligi. No čini se da su svanuli neki bolji dani. Već je u Gorici Kohorta u velikom broju došla podržati momčad, što smo prošle sezone rijetko viđali i na Opus Areni. Gromoglasna podrška navijača očito je i podigla poljuljano samopouzdanje igrača.

Nova vlasnička struktura u Osijek je stigla 2016. godine, a u deset sezona pod njom Osijek je u pet navrata, uključujući i ovu sezonu, krenuo s maksimalnih šest bodova u prva dva kola. Ovaj početak sezone najusporediviji je s već spomenutom sezonom 2023./2024., kad je Osijek završio četvrti. Naravno da su apetiti navijača puno veći, ali to je ujedno i posljednja sezona u kojoj je Osijek igrao kvalifikacije za Europu, što bi ipak bio iskorak ako to uspije ponoviti ove sezone.

Kao pun pogodak pokazalo se dovođenje meksičkog napadača Armanda Leóna (26), koji je pokazao da ne podsjeća na Ramóna Miéreza samo stasom, nego i golgeterskim instinktom. Iako je stigao uz salve podsmijeha zbog dolaska iz andorske lige, odmah je svojim igrama počeo utišavati kritičare. Protiv Rudeša zabio je dva gola, ali pokazao se i iznimno korisnim u izgradnji igre, što je očito jedna od karakteristika zbog kojih je trener Federico Bessone inzistirao na njegovu dovođenju. Uz Naila Omerovića, koji je momčad nosio prošle sezone, Osijek napokon ima napadački tandem s kojim može napasti europske pozicije.