Prepoznajete ga? U Hajduku mu rekli da je presitan, a onda je srušio 'bile'. I nije jedini takav

Nogometaši Varaždina svladali Hajduk 2-1 na startu HNL-a. Jedan od kolega nakon susreta istaknuo je da je nekoliko nogometaša Varaždina bilo u Hajduku. I pitao se kome su to navijači Varaždina skandirali "hajdučke pi***!". Jesu li to možda skandirali Mamutu, Mamiću, Škaričiću, smijao se kolega. Strijelac pobjedničkog gola Luka Mamić bio je u Hajduku do juniora, kao i napadač Varaždina Ivan Mamut.

Foto: IMAGO/Lukas Biereder/IMAGOSPORT

Mamut je bio u generaciji s Nikolom Vlašićem i varaždinski napadač već je nekoliko puta isticao da se u mlađim uzrasnim kategorijama sve vrtjelo oko hrvatskog reprezentativca. Također i Škaričić nije dobio priliku u prvoj momčadi Hajduka, kao ni Luka Posinković. Najzanimljivija priča je pak oko 20-godišnjeg Ivana Canjuge. Mogao je Hajduk u svojim redovima imati plavokosog veznjaka.

Foto: Privatni album

On je prije deset godina, na poziv tadašnjeg šefa akademije Hajduka, stigao u Split. Tamo je bio dva tjedna i kasnije je njegovim roditeljima rečeno da je presitan rastom iako sve zna s loptom.

Foto: Privani album

- Vi kao roditelj želite sve najbolje svojem djetetu. Nije nam lako tada palo to što su nam rekli u Hajduku, ali naravno život ide dalje - istaknuo je Goran Canjuga, Ivanov otac koji je uz majku Marijanu i sestru najveća podrška Ivanu od početka karijere.

Obitelj Canjuga je iz Nedeljanca, predjela koji mještani zovu „Koutje“. Kao Dario Melnjak i Marko Rog, Canjuga je nogometne prve korake napravio u Nedeljancu gdje je djelovala Škola nogometa Fotex-Nedeljanec. Nogometni san ispunio mu se kad je kao 10-godišnjak otišao u Barcelonin kamp gdje je brusio talent.

Foto: Privatni album

Kao pionir bio je kapetan ekipe Varaždina koja je osvojila Prvu hrvatsku ligu Regije Sjever bez poraza. Tražili su ga tada Dinamo i Slaven Belupo, no Ivan je ipak dočekao svoju priliku u seniorima Varaždina. Debitirao je kod trenera Marija Kovačevića protiv Dubrave Tim kabel kada su Varaždinci igrali drugi rang hrvatskog nogometa u sezoni 2021/22.

Kao kadet otišao je u Lokomotivu, a prošle sezone na zimu je stigao opet u Varaždin. Nikola Šafarić mu je pronašao mjesto u ekipi, na poziciji zadnjeg veznog i danas je jedan od stožernih pojedinaca.

Canjuga je ponovno pokazao svoje umijeće protiv Hajduka protiv kojeg je asistirao za prvi gol Varaždina koji je postigao Mario Mladenovski. Junak susreta u Varaždinu Josip Silić, koji je obranio penal Marku Livaji u 90. minuti, ipak nije nikad bio u Hajduku. Njegov nogometni put isključivo je vezan za Dugopolje.

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