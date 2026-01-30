Obavijesti

Sport

Komentari 1
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Prepoznajete li ih? Kao djeca osvajali su medalje, a sada predvode naše rukometaše

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Prepoznajete li ih? Kao djeca osvajali su medalje, a sada predvode naše rukometaše
7
Foto: privatna arhiva

Počeli su trenirati rukomet u Poletu iz Brckovljana, nastavili zajedno u Dugom Selu, a onda su im se putevi razišli. No, sudbina ih je sada spojila u reprezentaciji! Cimeri su i briljiraju na Europskom prvenstvu

Admiral

Na 45 minuta vožnje automobilom od Zagreba, smjestili su se Brckovljani. Ovo maleno mjesto, s tek 1300 žitelja, ali iznimno ponosno, Hrvatskoj je podarilo dva rukometna reprezentativca koja nas na Europskom prvenstvu vode do nove medalje! 

Pokretanje videa...

Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih 01:00
Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih | Video: 24sata/pixsell

U maloj dvorani, u lokalnom klubu Poletu, Dominik Kuzmanović (23) i Zlatko Raužan (23) napravili su prve korake i zaljubili se u rukomet. Nakon nekoliko godina svatko je krenuo svojim putem, ali sudbina je htjela da se njihovi putevi ponovno spoje u reprezentaciji, gdje su postali cimeri.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dominik je tu već nekoliko godina, velika snaga naše reprezentacije i golman koji ima potencijal da postane jedan od najboljih na svijetu, a na ovome prvenstvu pridružio mu se i pivot Zlatko koji je briljirao u dresu Sesveta, gdje mu je trener proslavljeni hrvatski rukometaš Igor Vori. Izborniku Daguru Sigurdssonu nisu promakle njegove sjajne partije, pozvao ga je u reprezentaciju, gdje je vrlo brzo postao bitan kotačić na putu do novog uspjeha. 

S obojicom je od najranijih dana, prvo u RK Poletu iz Brckovljana, pa potom i u RK Dugom Selu, igrao Leo Lisica. 

- Cijela naša generacija znala je da će Kuzmanović uspjeti u rukometu, a ne samo mi, već se tada za njega znalo i šire, bilo je samo pitanje kada. S Kuzmom sam počeo trenirati u prvom osnovne, a Zlatko nam se priključio u petom razredu. Trenirali smo u Poletu iz Brckovljana pa smo svi prešli u Dugo Selo. I Kuzma i Zlatko su veliki radnici i jako su vrijedni, za našu generaciju nikada nije bilo upitno hoće li oni uspjeti - priča nam Leo.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Raužan i Kuzmanović odskakali su od najmlađih kategorija.

- Prvo smo igrali mini rukomet, osvojili smo brojne medalje pa smo prešli na veliki rukomet i odmah u prvoj sezoni smo osvojili prvenstvo Hrvatske s Poletom. Kuzmanović je bio najbolji golman prvenstva, igrao je i Zlatko. Sljedećih godina smo od pet prvenstava osvojili čak četiri s Dugim Selom. Osvajali smo i ostale turnire, bilo je mnogo medalja, što zlatnih, srebrnih i brončanih. Njih dvojica su stalo dobivali nagrade za najboljeg golmana i pivota. Bilo je uspjeha i na međunarodnoj razini, osvajali su nagrade ispred igrača iz Barcelone, Veszprema, Sportinga... Kuzmanović je i nas spašavao, tako kao što danas spašava reprezentaciju, ha, ha, ha. Koliko je samo ključnih lopti obranio... - prisjeća se Lisica.

Foto: privatna arhiva

Nije Kuzma samo briljirao na rukometnom terenu...

- Išao sam s njim u osnovnu i srednju školu, sjećam se da sam u gimnaziji, na predmetu dodatna matematika, prepisivao od njega tijekom sata. Matematika mu je išla vrhunski, baš je briljirao, a bio je odličan i u ostalim predmetima. Završio je gimnaziju u Dugom Selu, htio je i na fakultet, ali kad je otišao u Našice, nije pronašao fakultet koji ga zanima.

Rukomet mu je bio sve odmalena. Dok je njegova generacija krenula izlaziti, on je samo razmišljao o tome kako će trenirati i na čemu treba raditi.

- Njegov uspjeh u mlađim dobnim skupinama govori za sebe, bilo je pitanje kada će doći na ovu razinu. On je doslovno bio profesionalac od 13. godine. Znao je dolaziti na treninge i po 40 minuta ranije, radio bi neke vježbe. Mi bismo došli pet minuta ranije, a on sav mokar, radio je  vježbe s teniskim lopticama. Pitamo ga 'Što radiš', a on odgovara: 'Zagrijavam se'. Samo bismo ga pogledali i rekli 'Ti nisi normalan'. Živio je rukomet, maksimalno mu se posvetio i drago mi je što je došao do ovog što je danas. Družili smo se tada, ali sve je imalo svoje granice. Imao je prioritete, škola i rukomet su bili na prvom mjestu, a ovo ostalo, kad se stigne, stigne se.

Foto: privatna arhiva

S 23 godine je udarna snaga naše reprezentacije, igra za njemački Gummersbach i pred njim je velika karijera. No, unatoč slavi i uspjesima, ostao je svoj, kakav je i bio dok je tek počeo s rukometom.

- Dominik je baš pristupačna i prizemna osoba. Sve kreće od njegovih roditelja koji su jako dobri ljudi i odgojili su ga u predivnu osobu. Uvijek je bio pristojan, iskren i pravi prijatelj. Kao klinci smo se često družili na igralištu, a kasnije kada je uspio u rukometu, kad god se vrati u Brckovljane, javi nam se pa se ispričamo. Ipak, otkako je u Gummersbachu, rjeđe se viđamo, ali javi se kada dođe doma i podružimo se. Prošle godine nam je sređivao karte za utakmice na Svjetskom prvenstvu kada se igralo u zagrebačkoj Areni - kaže nam Leo.

Kuzmanoviću i Raužanu putevi su se razišli nakon pet godina u Dugom Selu. Dominik je otišao u Nexe, a Zlatko u Sesvete. Taj se potez pokazao kao pun pogodak. Došao je u klub koji se posljednjih godina profilirao kao pravi "rasadnik talenata" i jedan od najuspješnijih sportskih projekata u Hrvatskoj. Sesvete su, vođene filozofijom strpljivog razvoja mladih igrača, postale treća sila hrvatskog rukometa, osvojivši bronce u prvenstvu mlađih kategorija 2022. i 2023. godine, odmah iza nedodirljivih Zagreba i Nexea.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ključnu ulogu u njegovom razvoju imao je trener Igor Vori, jedan od najboljih pivota u povijesti rukometa. Raužan je u sesvetskoj priči bio najveća konstanta, pivot za 60 minuta obrane i napada, s crte u realizaciji gotovo svaki put savršen, a to rijetki mogu. Stasom i načinom ide na sulićevski način i nije mogao imati boljeg mentora od Vorija.

- Vi ste me prvi usporedili sa Sulićem i vidio sam da su i drugi počeli, primilo se, ha, ha. Vori me dosta savjetuje oko stvari koje kao pivot moram raditi. Od postavljanja bloka, tempiranja utrčavanja u prostor, obrane. Sigurno sam napredovao u zadnjih godinu-dvije, shvatio sam da nije sve u snazi i neke stvari radim pametnije - rekao je jednom prilikom za 24sata.

Foto: privatna arhiva

Na EP-u je potvrdio vrhunsku realizaciju i lepezu udaraca. U sedam utakmica zabio je iz svih 15 pokušaja!

- Tajna šuta? Malo više gledam golmane što i kako rade. Kad vježbamo napad i imamo šuterske treninge, pokušam nešto novo i uđe mi u repertoar. Prošle godine često sam bacao lob, sad mi je favorit suhi list.

Vrhunske igre u dresu Sesveta i reprezentacije nisu mogle proći nezapaženo. RK Zagreb brzo je reagirao i osigurao njegov potpis. Od sljedeće sezone Raužan će nositi dres najtrofejnijeg hrvatskog kluba, s kojim je potpisao ugovor do 2029. godine

- Zlatko je veliki radnik, baš mi je drago što je dobio poziv i znam koliko mu to znači. Cijeli život se trudio za to. Zlatko je jako dobar prijatelj i vrlo draga osoba. Proveo je pet godina u Sesvetama, ove sezone dobio je poziv Zagreba i ušao je u reprezentaciju. Znam koliko je dugo čekao da napravi iskorak i prijeđe u jači klub, sve je to zaslužio. Veliki je radnik, uvijek je davao maksimum - priča nam ponosni Leo.

Nikada nije propuštao treninge, uvijek je davao 200 posto, a sada mu se to sve dvostruko vratilo. No, uvjeren je naš sugovornik, ovo je tek početak.

- Ja ga vidim u najboljim europskim klubovima, to je neminovno - zaključio je Lisica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Mudražija ide u Cipar, Brekala želi Hertha! Dinamo predstavio Livakovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mudražija ide u Cipar, Brekala želi Hertha! Dinamo predstavio Livakovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu
'MODRI' IZBORILI DOIGRAVANJE

Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu

MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0: Mario Kovačević iznenadio je s početnim sastavom, koji je imao čak šest zamjena u odnosu na prošlu utakmicu protiv FCSB-a. Strijelci su bili Cho (47') i Jensen (74')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026