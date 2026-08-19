Prestižni turnir u Međimurju osvojili nogometaši Hajduka

U Dunjkovcu je održano 28. izdanju Međunarodnog nogometnog turnira „Međimurec U-14“ koje je okupilo 16 klubova. Najbolji je bio Hajduk koji je u finalu svladao Legiju iz Varšave. Treće mjesto osvojio je NK Varaždin, dok je četvrto pripalo NK Sesvetama.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Luka Živković (Hajduk), najboljim vratarom Ivan Blažević (Hajduk), dok je titulu najboljeg strijelca osvojio Mui Rinor (Rapid Beč).

Foto: Međimurska županija

Na turniru su, uz četiri najbolje plasirane momčadi, nastupili i GNK Dinamo Zagreb, NK Međimurec selekcija, Aston Villa FC, Udinese Calcio, Ferencvárosi TC, KRC Genk, SK Rapid Beč, AC Sparta Prag, FF Malmö, IF Djurgårdens, ŠK Slovan Bratislava i NK Olimpija Ljubljana.

Natjecateljski dio završen je dodjelom pehara i medalja najuspješnijim momčadima i pojedincima, a program je zaključen sada već tradicionalnim vatrometom.

Nagrade su uručili župan Međimurske županije Matija Posavec, načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak, posebni savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić, predsjednik Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije Mato Kljajić, predsjednik Nogometnog saveza Međimurja Kristijan Antolović, legendarni hrvatski nogometaš Drago Vabec te predsjednik Zajednice sportskih udruga Općine Nedelišće Davor Berend.