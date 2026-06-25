Preživjeli su ratne strahote, a danas su junaci BiH: Ovo su njihove inspirativne priče...
Zbog rata sam kao mladić morao otići iz Mostara kod ujaka u Hannover, kazao je izbornik Barbarez, a kapetan Džeko otkriva: 'Nisam imao djetinjstvo, ono u Sarajevu bilo je preživljavanje'
I am from Bosnia, take me to America! Stihovi su to uspješnice Dubioze kolektiv i Salvatorea Ganaccija koji su treštali iz brojnih zvučnika nakon što je Bosna i Hercegovina u Zenici senzacionalno nakon raspucavanja izbacila Italiju u odlučujućoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Mundijal. U trećem kolu grupne faze BiH je pobijedila Katar 3-1 i došla na četiri boda te tako stigla na mali koračić do povijesnog plasmana u nokaut fazu natjecanja. U prvom kolu "zmajevi" su remizirali s Kanadom, a onda izgubili od Švicarske, no pobjeda protiv Katra odškrinula je vrata raja.