Nikad ne smijete odustati, bez obzira na sve, rekao je Peter Wright (51) prije dvije godine kad je osvojio prvi naslov svjetskog prvaka pobjedom protiv Michaela van Gerwena (7-3). Da, zvuči kao izlizana floskula koju smo čuli previše puta, ali on je čovjek koji ima pravo to reći jer je doslovno od nule došao do vrha.