Priča koja je rasplakala svijet: Mali, nikad te neću zaboraviti

Jermain Defoe (36) bio je omiljeni igrač malenom Bradleyu Loweryju, dječaku iz Engleske koji je preminuo od rijetkog oblika raka prošle godine.

Defoe se toliko vezao za dječaka, koji je više od pola svog mladog života proveo boreći se s rakom, da je gotovo svaki trenutak slobodnog vremena provodio s njim.

Nakon što se lani oprostio od njega potresnim pismom, sad je tetovirao njegovo ime na ruci kao podsjetnik posebnog prijateljstva i dječaka koji mu je promijenio život.

Bradley je imao samo šest godina, ali bilo je čudo da je i toliko poživio.

U prosincu 2016. liječnici su mu dali tek nekoliko tjedana života.

No maleni borac nije se dao. Njegova je priča ujedinila Englesku, a njegov zarazni osmijeh osvojio je srca navijača diljem svijeta. Britanci su na raznim humanitarnim akcijama sakupili stotine tisuća funti za liječenje malenog heroja, a obitelj je novac proslijedila za istraživanje i pomoć djeci oboljeloj od zloćudnih bolesti.

Maleni, promijenio si me kao čovjeka

Bio je veliki navijač Sunderlanda u kojem je tada igrao njegov idol Jermain Defoe.

Kad je Defoe čuo za dječakovu priču, ispunio mu je želju i upoznao ga. Ali nije ostalo na tome. To je bio tek početak posebne priče između njih dvojice.

Moj prijatelj i ja

Defoe se toliko vezao za dječaka da ga je posjećivao gotovo svaki dan, svaki trenutak slobodnog vremena bio je kod njega, u bolnici ili kod kuće. Kad bi malenom bilo loše nakon kemoterapija, došao bi Defoe i dječaku bi se boja vratila u obraze.

- Legnemo tako on i ja u krevet, kaže on mami da ugasi svjetlo. Vidim ja njega da uzima dekicu i i pokriva nas. I tako zaspimo moj prijatelj i ja. Teško je naći riječi kako bih opisao koliko mi je značio taj malac. Način na koji je izgovarao moje ime, njegovi osmjesi kad mu je prilazila kamera kako bi ga snimila kao malu superzvijezdu. Njegova hrabrost inspirirat će me do kraja života. Promijenio me kao čovjeka. Bog ga ima u svojim rukama, ali ga imam u svom srcu - rekao je Defoe.

Tetovaža dječakovog imena na ruci nastavak je posebne priče koja može biti ispričana na tisuću načina, ali u svakom završi sa suzama.

