Priča o La Masiji, Barceloninoj 'farmi' samo za posebne igrače

U ljeto 1702. ne tako daleko od središta katalonske luke Barcelone sagrađena je za to doba velika farma sa upravnom zgradom koju su nazvali, ne posebno originalno - La Masia Can Planes. Farma.

Na toj su lokaciji krajem 20. stoljeća prve nogometne korake napravili pa nogometni svijet pokorili Xavi Hernandez, Lionel Messi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Josep Guardiola...

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Točno 255 godina kasnije sagrađen je Camp Nou, stadion nogometnog kluba u okviru sportskog društva Barcelona. La Masia je bila zgrada klupske Uprave.

S vremenom, gospoda iz Uprave preselila su u modernije odaje, a od Farme su napravili spavaonicu za mlade nogometaše koji su dolazili iz drugih krajeva i gradova pa nakon večernjeg treninga nisu mogli otići svom domu na večeru i noćni odmor.

Foto: AFP/PIXSELL

1979. zgrada je modernizirana za cjelodnevni boravak, za treninge i pohađanje škole tj. pretvorena u 'farmu talenata', nogometnu školu čije je ime, La Masia, postalo dio nogometnog rječnika na ama baš svakom kutku planete.

Prije osam godina, uz puno suza, Barcina je škola nogometa preseljena sa povijesne lokacije Carrer de la Materninat u četvrt Sant Joan Despi u kojoj je za 11 milijuna eura sagrađen 'La Ciutat Esportiva Joan Gamper', moderno zdanje od 6.000 četvornih metara u kojem maksimalno komforno može živjeti 83-oje mladih sportaša.

Novi centar ima moderne sobe, teretane, kuhinje, učionice, odjel za audio-vizualnu obuku mladih nogometaša i, naravno, bogtepitaj koliko najmodernijih mogućih prirodnih, umjetnih i prirodno/umjetnih travnjaka.

Kad se selilo iz Carrer de la Materninat u Sant Joan Despi jedan od najglasovitijih diplomanata La Masije, Pep Guardiola, nije mogao suzdržati suze:

- Oni koji prođu kroz ovu školu imaju nešto drukčije, jednostavni su bolji igrači od drugih. Za ovu me kuću i sve oko nje vežu predivne uspomene. Nikad neću zaboraviti dan kada su me roditelji doveli i ostavili ovdje da treniram. Bio je to poseban osjećaj, a sve što sam tu naučio pretvorilo se u poseban nogomet i posebnu nisku pobjeda koje sam postigao bilo kao igrač ili kasnije kao trener - rekao je Guardiola.

Foto: AFP/PIXSELL

Naravno, naziv 'Sportski grad Joan Gamper' ostaje kao spomen na velikog Barceloninog predsjednika, ali nitko živ u Barceloni, Madridu, Rimu, Moskvi, Nairobiju, Sidneyju ili na Grenlandu, tu školu nogometa ne zove nikako drukčije, niti će ju ikad zvati ikako drukčije osim: La Masia.

Riječanin Nikica 'Dido' Milenković godinama je radio u Barci i La Masiji pa nam prije desetak godina pripovijedao:

- To je nešto posebno, nešto što ni daleko rječitiji od mene ne mogu tako lako objasniti. To moraš vidjeti i osjetiti. To ti je Cruyffov osjećaj i promišljanje nogometa uronjen u Mediteran, u ljubav prema Kataloniji i pripadnost Barceloni. To je sve najbolje od nogometa utkano u jedan klub i prožima ga od dna do vrha. Zato Barcelona i jest: 'Mes que un club'. Više od kluba - objasnio je 'Dido'.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Tko su ta imena iznikla na katalonskom mentalitetu i Cruyffovoj filozofiji koja su 'ono najbolje od nogometa'? Nećemo kronološki nego čisto 'nabacivanjem':

Xavi Hernandez, Lionel Messi, Andres Iniesta, Josep Guardiola, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Pique, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Pedro, Victor Valdes...

Ni za kojeg nije plaćena odšteta, niti jednog nije trebalo dovoditi iz drugih klubova, nije bilo ni pregovora, ni trgovanja, ni cjenkanja. Odgojeni su, kao nogometaši, a dobrim dijelom i kao ljudi: u vlastitoj klupskoj školi, u vlastitome klupskome domu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Naravno, kako sve u životu bude pa prođe tj. dolazi i odlazi u ciklusima, tako je i La Masia s preseljenjem izgubila dio čarolije pa joj danas i one najnadarenije uzimaju drugi klubovi, kao primjerice PSG koji je iz Barcelone u Pariz doveo tek 16-godišnjeg, a za status nogometne zvijezde predestiniranog Xavija Simonsa:

Unatoč svemu, La Masia ostaje vrh europskih, a i svjetskih nogometnih vrhova kada je školovanje mladih nogometaša u pitanju. Jednako slavna u Europi je možda još samo Ajaxova škola (opet iznad svih stoji veliki, golemi Johan Cruyff!!!), a sa ponosom možemo reći da je u svijetu silno cijenjena i Dinamova akademija, Hitrec-Kacijan!