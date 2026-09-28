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PUNO PRIČE, SLABA POSJETA

Priča o novome Maksimiru: Svi komentiraju nove projekte, a na tribinama tek 6285 gledatelja!?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Priča o novome Maksimiru: Svi komentiraju nove projekte, a na tribinama tek 6285 gledatelja!?
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Dinamo je ove sezone odigrao pet domaćih prvenstvenih utakmica, a posjeta je - i dalje poražavajuća. Dok je na europskim utakmicama 'modrih' prosjek gledatelja iznad 15 tisuća, brojke u HNL-u su prilično niske

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Idejno rješenje novog maksimirskog stadiona izazvao je žestoke kritike u većem dijelu domaće nogometne javnosti. I velik broj Dinamovih navijača zgrožen je "remek-djelom" talijanskih arhitekata, priča oko stadiona izazvala je brojne polemike u medijima, na brojnim forumima i društvenim mrežama.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

U tu su se priču uključili sportaši, političari, influenceri..., svatko zbog Maksimira osvaja bodove na svoj način. Ali... Tko od njih uopće dolazi na stadion? Dinamo je ove sezone odigrao pet domaćih prvenstvenih utakmica, na njima ukupno skupio tek 31.426 gledatelja. Za klub takve razine, priznat ćete - premalo. Bez obzira što još nije bilo velikih derbija.

ŠTO KAŽETE? FOTO I Bugari imaju zanimljivo rješenje za Maksimir: Zatvorene tribine i zaštita od nevremena...
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Na Slaven Belupo je na otvaranje sezone stiglo 6.311, gledatelja, onda su uslijedili Rudeš (5.788), Varaždin (6.750) i Gorica (6.612), dok je na posljednjoj domaćoj utakmici s Lokomotivom bilo 5.965 gledatelja. I to je prosjeku 6.285 gledatelja po utakmici. Sve skupa premalo. Pogotovo za toliki broj raznoraznih komentara.

Foto: Grad Zagreb

Istina, nešto su veće brojke bile na tri dosadašnja europska dvoboja. Domaći ogled s Thunom na Maksimir je privukao 17.092 gledatelja, Sopićev Kauno Žalgiris "tek" 12.147, a playoff protiv norveškog Vikinga rekordnih (ove sezone) 17.342 gledatelja. Dinamo je na tri domaće europske utakmice uživo gledalo 46.581 gledatelj, u prosjeku njih 15.527 po utakmici. 

SLIČNA KONSTRUKCIJA Nizozemski arhitekt: Novi izgled Maksimira podsjeća me na Madrid. Krovovi su vrlo slični
Nizozemski arhitekt: Novi izgled Maksimira podsjeća me na Madrid. Krovovi su vrlo slični

Zagrepčani će uskoro preseliti na Kranjčevićevu, tu bi posjeta stadionu trebala narasti, stabilizirati se na 10-ak (pa i više) tisuća po utakmici. Često među navijačima Dinama slušamo priče kako "ne žele na ovaj Maksimir", kako svi čekaju novi stadion. I taj se dan bliži, pustite novi Maksimir, u ožujku 2027. stiže nova Kranjča

Idejno rješenje novog Maksimira izaziva brojne kontroverze, a maksimirske tribine i dalje su - poluprazne. Zanimljivo...

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Komentari 1
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