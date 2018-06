Prijatelji izvan terena: Modrić i Neymar razmijenili su dresove

Brazil je danas u Liverpoolu, na Anfieldu, pobijedio hrvatsku nogometnu reprezentaciju 2-0, a junak utakmice je bio povratnik Neymar. Neymar se vratio na teren nakon 99 dana, a u ovoj utakmici je pokazao koliko je bitan svojoj reprezentaciji.

Ovaj čarobnjak u igru je ušao početkom drugog poluvremena, a samo 24 minute kasnije je pokazao svoje umijeće. Nanizao je hrvatske braniče i zakucao loptu pod prečku.

Osim svojeg nogometnog znanja, Neymar je pokazao i koliko cijeni "Vatrene". Nakon utakmice igrač PSG-a je razmijenio dres s bivšim suigračem iz Barcelone Ivanom Rakitićem.

Ivan is such a better friend for Neymar than Messi. I like Messi, but it's true. #NeymarJr #Rakitic #SeleçãoBrasileira #BRACRO pic.twitter.com/aj1V0ITxPZ