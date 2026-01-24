Prvi će put dvije Hrvatice, Valentina Aščić i Katarina Burić, nastupiti na ZOI u brzom klizanju na kratke staze. Prošli su velik put odricanja iz kluba koji nema adekvatne uvjete za ovaj sport do svjetske pozornice
VALENTINA I KATARINA PLUS+
Prijateljice iz školskih klupa će predstavljati Hrvatsku na ZOI: 'Jurimo do 50 sat, i s dečkima'
Čitanje članka: 7 min
Hrvatska će na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini (6. - 22. veljače) prvi put imati dvije predstavnice u brzom klizanju na kratkim stazama. Valentinu Aščić (27) i Katarinu Burić (28) veže puno više od sportskog uspjeha, neraskidivo prijateljstvo koje je započelo u školskim klupama, a krunu će doživjeti na najvećoj svjetskoj pozornici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku