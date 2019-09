'Prijatelju, sreća je što smo na terenu na suprotnim stranama'

Bit će malo čudno igrati protiv Petra Stojanovića, ali sva je sreća da igramo na suprotnim stranama terena, pa vjerojatno neće doći do duela, rekao je Josip Iličić (31).

Iako je između njih čak osam godina razlike, Josip Iličić i Petar Stojanović (23) veliki su prijatelji. Petar prati nastupe Josipa u Atalanti, a Josip Petrove u Dinamu. Naravno, uoči ždrijeba Lige prvaka bili su na telefonskoj vezi, a obojica su se potajno nadali da bi ih kuglice mogle spojiti. I čim je Wesley Sneijder izvukao kuglicu, Stojanović je uzeo mobitel. Išao je zezati Iličića.

- Poslao sam mu poruku čim smo izvukli Atalantu. Dogovarali smo se što bi bilo najbolje za obje momčadi, ali to neka ostane među nama - govori s osmijehom Dinamov Slovenac.

Josip nikad u karijeri nije igrao na Maksimiru. U reprezentaciji Slovenije je od 2010., a posljednji put Hrvatska i Slovenija igrale su 2008. S klubovima, Palermom, Mariborom, Fiorentinom i Atalantom, također nikad nije igrao protiv Dinama.

- Bit će lijepo igrati u Zagrebu, blizu kuće, pred prijateljima i poznanicima. Jedva čekam da to počne - rekao je slovenski napadač za 24ur.

Iličić je rođen u Prijedoru krajem siječnja 1989. Njegov otac, inače Hrvat, ubijen je kad je Josip imao godinu dana i majka Ana odlučila je s dvojicom sinova, Josipom i Igorom, otići u Sloveniju. Iako je mogao igrati i za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu, Josip se odlučio za Sloveniju, državu u kojoj je nakon smrti oca pronašao utočište u teškim vremenima.

- U ranom djetinjstvu Josip je zavolio nogomet i bio je jako talentiran. Često je znao izostajati iz škole kako bi s prijateljima igrao nogomet, a na preporuku prijatelja upisala sam ga u pionire Nogometnog kluba Triglav iz Kranja - kaže gospođa Ana, Josipova majka.

Ispričala je kako su njeni sinovi, Josip i Igor, imali teško djetinjstvo bez oca, ali da su kao mali shvatili da jedino radom i trudom mogu uspjeti u životu. Josip je umalo 2008. završio u malom nogometu, gdje je sve i počeo, no spasio ga je Zlatko Zahovič, koji ga je za 80.000 eura povukao u Maribor. I tu je krenuo njegov uspjeh.

U Mariboru se Iličić zadržao manje od dva mjeseca. Tog ljeta kuglice su u četvrtom pretkolu Europske lige spojili Palermo i Maribor, a gazdu talijanskog kluba Maura Zamparinija oduševio je Iličić te ga je odlučio dovesti za dva milijuna i tristo tisuća eura. Zahvaljujući Josipu, težak život je prošlost.

Prošle godine prolazio je kroz teško razdoblje. Dijagnosticiran mu je limfadenitis, upala limfnih čvorova, zbog čega je strahovao za život.

- Ono što se dogodilo Davideu Astoriju bilo mi je danima u glavi. Nisam mogao spavati, razmišljao sam: 'Što ako se ne probudim ujutro, što ako nikad ne vidim svoju obitelj?' - priča Josip Iličić.

Puno je naučio iz tih teških dana.

- Na sve sad gledam drugačije. Pa pogledajte samo ono što se dogodilo Mihajloviću. Pokušavam uživati u svakoj stvari, svakoj sekundi s obitelji i svakom osmijehu - kaže.

Obojica su posebno uzbuđeni zbog sudara s Manchester Cityjem.

- Imamo sreću da igramo protiv takvih igrača i takvih momčadi kao što je Manchester City. To me veseli i vidjet ćemo što će nam to donijeti - rekao je Stojanović.

- Protiv njih će biti najteže, ali se nisam bojao nikoga, pa neću ni njih. Bit će to utakmica kao svaka druga. Ali prvo Dinamo i Stojanović - kaže Iličić.