Prije 80 godina odigrana prva ženska košarkaška utakmica u Splitu pred 20.000 gledatelja...

Prije 80 godina odigrana je prva košarkaška utakmica u Splitu, a da stvar bude zanimljivija odigrale su je žene i to prema dostupnim podatcima pred čak 20.000 gledatelja. Susret je odigran kao predigra prijateljske nogometne utakmice Hajduk – CDKA Moskva na stadionu Hajduka na Starom placu, a Fiskulturnom društvu Hajduk u goste su došle djevojke iz Fiskulturnog društva Zadar.

Gošće su pobijedile rezultatom 5-14 a za Splićanke su igrale: Valeria Zavagni (2), Elvira Karbonini (2), Mirjana Lučić, Dragana Kovačić (1), Mirjana Matulić, Nila Bakić, Sonja Prkić i Teny Gizdavčić. Sudio je član uprave Splićanki Uroš Tominić, a prvi povijesni koš za Splićanke postigla je Valeria Zavagni.

I dugo su košarku u Splitu igrale samo žene, muškarci su se uključili kasnije, a tek početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća su krenuli s ozbiljnijim treninzima i natjecanjima, kada je u klub došao legendarni trener Branko Radović. Sve nakon toga je povijest, košarkaši su vladali ne samo domaćim parketima nego i europskim, osvojili tri uzastopna naslova prvaka Europe, što je jedinstven pothvat i dan – danas.

Zanimljivo je kako je dugi niz godina trener košarkašica bio golman Hajduka Hrvoje Toto Čulić, koji je kasnije trenirao i košarkaše Splita i Dalvina, kao i da su se ženska i muška košarkaška sekcija rastale početkom devedesetih godina, kada je svatko krenuo svojim putem. Košarkašice su nakon samostalnosti Hrvatske bile puno uspješnije, osvojile su prva tri naslova prvakinja Hrvatske, u istom su razdoblju osvojile i jedan kup i dva puta igrale finale, a danas su dio Premijer lige.

U prošlosti je klub s Gripa iznjedrio brojne poznate košarkašice poput Elvire Karbonini, Gordane Vlajčić, Tatjane Zoković, Ankice Duplančić, Ite Saks, Nataše Bebić, Dubravke Škrgatić, Biserke Jurić, Jadranke Kokeze, Denke Katić, Maje Kutleše, Željane Listeš, Žane Lelas, Mirjane Kovčo, Vedrane Grgin, Sandre Pešić, Emilije Podrug....

Tim povodom u maloj dvorani košarkaškog centra Gripe održana je revijalna utakmica košarkašica Splita i Zadra te prigodna svečanost na koju je došlo sedam A reprezentativki Splita, Sandra Pešić, Dubravka Savičević, Vedrana Grgin, Emilija Podrug, Ivana Stojković, Ana Lelas i Tea Buzov.