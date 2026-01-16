Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUDESNI FARSKI OTOCI

Prije dvije godine debitirali su na EP-u. Broje samo 56 tisuća stanovnika, svaki deveti dolazi

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Prije dvije godine debitirali su na EP-u. Broje samo 56 tisuća stanovnika, svaki deveti dolazi
Foto: Tom Little

Riječ je o Farskim Otocima, autoimunoj pokrajini u sklopu kraljevine Danske. Ta pokrajina broji 56 tisuća stanovnika, a više od deset posto stanovništva bodrit će njihovu rukometnu reprezentaciju u Oslu

Admiral

Rukometna groznica je počela, a prvi dan Europskog rukometnog prvenstva je iza nas. Domaćini ovogodišnjeg europskog turnira su Švedska, Norveška i Danska, a jedna mala pokrajina u blizini Danske oduševljava statistikom. 

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Riječ je o Farskim Otocima, autoimunoj pokrajini u sklopu kraljevine Danske gdje vlada rukometna groznica. Ta pokrajina broji 56 tisuća stanovnika, a više od deset posto stanovništva bodrit će njihovu rukometnu reprezentaciju u Oslu. Ako taj postotak pretočimo u brojku, oko 6.500 stanovnika kupilo je ulaznice za prvenstvo, odnosno svaki deveti stanovnik. Prije dvije godine debitirali su na Europskom prvenstvu, a ove godine nalaze se u skupini D sa Crnom Gorom, Slovenijom i Švicarskom. 

 

Za utakmice grupne faze u Oslu do sada je prodano oko 7 tisuća ulaznica, a u Norvešku će u narednim danima navijačima stizati morskim i zračnim putem. Nacionalna zrakoplovna kompanija Atlantic Airways organizirala je 18 letova za Oslo, kojima će prevesti 3000 navijača, dok je ukupno rezervirano 26 letova.  

Kao što smo ranije spomenuli, debitirali su prije dvije godine kada su također imali veliku podršku navijača u Njemačkoj. Tada im je jedan od protivnika bila Slovenija, uz Poljsku i Norvešku, a turnir su završili na 20. mjestu s jednim osvojenim bodom. Njihov najbolji igrač Elias Ellefsen á Skipagøtu koji igra za THW Kiel je ozlijeđen pa njegov nastup na turniru ostaje 'pod upitnikom'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026