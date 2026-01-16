Prije dvije godine debitirali su na EP-u. Broje samo 56 tisuća stanovnika, svaki deveti dolazi

Rukometna groznica je počela, a prvi dan Europskog rukometnog prvenstva je iza nas. Domaćini ovogodišnjeg europskog turnira su Švedska, Norveška i Danska, a jedna mala pokrajina u blizini Danske oduševljava statistikom.

Riječ je o Farskim Otocima, autoimunoj pokrajini u sklopu kraljevine Danske gdje vlada rukometna groznica. Ta pokrajina broji 56 tisuća stanovnika, a više od deset posto stanovništva bodrit će njihovu rukometnu reprezentaciju u Oslu. Ako taj postotak pretočimo u brojku, oko 6.500 stanovnika kupilo je ulaznice za prvenstvo, odnosno svaki deveti stanovnik. Prije dvije godine debitirali su na Europskom prvenstvu, a ove godine nalaze se u skupini D sa Crnom Gorom, Slovenijom i Švicarskom.

Za utakmice grupne faze u Oslu do sada je prodano oko 7 tisuća ulaznica, a u Norvešku će u narednim danima navijačima stizati morskim i zračnim putem. Nacionalna zrakoplovna kompanija Atlantic Airways organizirala je 18 letova za Oslo, kojima će prevesti 3000 navijača, dok je ukupno rezervirano 26 letova.

Kao što smo ranije spomenuli, debitirali su prije dvije godine kada su također imali veliku podršku navijača u Njemačkoj. Tada im je jedan od protivnika bila Slovenija, uz Poljsku i Norvešku, a turnir su završili na 20. mjestu s jednim osvojenim bodom. Njihov najbolji igrač Elias Ellefsen á Skipagøtu koji igra za THW Kiel je ozlijeđen pa njegov nastup na turniru ostaje 'pod upitnikom'.