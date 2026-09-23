Prije dvije sezone dobro su namučili Rijeku u Kupu. Sada za 50. rođendan stiže NK Varaždin

Nogometaši Bednje iz Beletinca kod Varaždina, koji se natječu u petom rangu hrvatskog nogometa, prije dvije sezone stigli su do najvećeg uspjeha u povijesti kluba. Izborili su osminu finala Hrvatskog kupa i gostovali na Rujevici kod Rijeke. Trebala se utakmica odigrati u Beletincu, no utakmica je bila visokorizična zbog Armade, pa je Bednja zamijenila domaćinstvo s Riječanima.

Rijeka: Susret Bednje i Rijeke u osmini SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Stiglo je tada gotovo cijelo mjesto iz općine Sv. Ilija, njih oko 800 i bodrili su svoje nogometaše u Rijeci. Rijeka je na kraju slavila s 3-0 i plasirala se u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Nisu Beletinčani pali samo tako. Bilo je 0-0 do 59. minute kada ih je otključao Marco Pašalić. Isti igrač zabio je u 62. minuti, da bi Butić golom u 90. minuti postavio konačnih rezultat.

Rijeka: Susret Bednje i Rijeke u osmini SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svi su tada bili ponosni u Beletincu na svoje nogometaše. Ove godine Nogometni klub Bednja slavi 50. rođendan. Tim povodom danas u 17 sati na igralištu kod mosta odigrat će se svečana prijateljska utakmica s prvoligašem Varaždinom.

Bednja iz Beletinca u proteklih deset godina jedna je od najboljih niželigaških nogometnih momčadi u Varaždinskoj županiji. Osvojila je sedam naslova prvaka, šest puta igrala u finalu Županijskog kupa, dva puta osvojila naslov.