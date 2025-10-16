Prije osam godina došao u NBA i 'ukrao' nagradu Dariju Šariću, a sada se iznenada umirovio!

Sjećate li se Malcolma Brogdona (32)? Upravo je on završio ispred Darija Šarića u kontroverznom izboru za nagradu "Rookie of the year" 2017. godine, a sada se odlučio umiroviti.

Zanimljivo, Brogdon je u rujnu potpisao kratkoročni ugovor s New York Knicksima i očekivalo se da će postati važan igrač momčadi, ali odlučio se na umirovljenje. Odluci su vjerojatno kumovale i brojne ozljede zbog kojih je Brogdon odigrao samo 63 utakmice od mogućih 164 u prethodne dvije sezone.

Osim nagrade za novaka godine 2017., Brogdon je 2023. dobio nagradu za najboljeg šestog igrača u NBA ligi. Nastupao je za Milwaukee Buckse, Indiana Pacerse, Boston Celticse, Portland Trail Blazerse i Washington Wizardse.

Karijeru završava s prosjekom od 15,3 poena, 4,7 asistencija i 4,1 skoka po utakmici.