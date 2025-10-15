Obavijesti

Sport

Komentari 4
NA JAVNOJ TELEVIZIJI

Prijenose HNL-a opet će moći gledati svi. Hajduk na tri kanala

Piše Josip Tolić, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naime, nakon pauze u prvom krugu jedna utakmica po kolu vraća se na Hrvatsku televiziju. U nedjelju će prenositi utakmicu Istre i Hajduka

Još jedna reprezentativna stanka završila je u pozitivnom tonu za nas, Hrvatska je praktički osigurala Svjetsko prvenstvo, pa se sada opet u miru možemo posvetiti HNL-u koji se vraća u petak. Deseto kolo i drugi od četiri kruga prvenstva otvorit će Vukovar i Lokomotiva (18 sati), a ovaj krug je važan u kontekstu televizijskih prijenosa jer ima i nekih novosti. 

Naime, nakon pauze u prvom krugu jedna utakmica po kolu vraća se na Hrvatsku televiziju. Dosad je ta promjena stupala mjesec dana ranije na snagu, sredinom rujna i uvođenjem jesenske sheme na Prisavlje, ali kako je od prošle sezone početak pomaknut na početak kolovoza, tu se ugurala i još jedna reprezentativna stanka pa će svim gledateljima u Hrvatskoj od sredine listopada biti dostupan prijenos jedne utakmice.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Po kojem ključu HTV bira utakmicu za prijenos? Od 27 utakmica jedan je derbi Dinama i Hajduka (od moguća tri), još su tri međusobne utakmice klubova iz velike četvorke (Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek), 18 utakmica u kojoj je jedan suparnik iz velike četvorke i još pet utakmica nominalno manjih klubova između sebe. Osim na televiziji, utakmice se u Hrvatskoj besplatno mogu gledati i na platformi HRTi na pametnim televizorima, mobitelima, tabletima i računalima.

A prvu utakmicu koju će HTV prenositi bit će ona Istre i Hajduka koja se u nedjelju igra na Aldo Drosini od 18 sati. Ono što je poprilično raritetno jest što će utakmicu prenositi čak tri kanala, HTV 2, Hajduk Digital TV i MAXSport. Nikad bogatiji izbor za gledatelje. 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Aktualni ugovor o televizijskim pravima težak 44 milijuna eura traje do kraja tekuće sezone, dakle još godinu dana, ali Hrvatski Telekom je još u lipnju potpisao novi ugovor težak 49,2 milijuna eura i tako osigurao televizijska prava na HNL na novo razdoblje od pet godina, odnosno zaključno s natjecateljskom godinom 2030/31.

Prijenosi svih utakmica domaćeg prvenstva su na kanalima MAXSporta dostupnog samo na platformama Hrvatskog telekoma. Na kraju svakog kola obje televizije emitiraju studijske emisije, ona na MAXSportu (Studio SuperSport HNL) počinje nedjeljom nakon završetka posljednje utakmice, a na HTV-u 2 emisija Stadion počinje iza 21 sat. 

10. kolo HNL-a, prijenos utakmica:

  • Vukovar - Lokomotiva (Petak, 17. listopada, 18 sati, MAXSport 1)
  • Slaven Belupo - Rijeka (Subota, 18. listopada, 15.30 sati, MAXSport 1)
  • Dinamo - Osijek (Subota, 18. listopada, 18 sati, MAXSport 1)
  • Istra - Hajduk (Nedjelja, 19. listopada, 16 sati, MAXSport 1, Hajduk Digital TV, HRT2)
  • Gorica - Varaždin (Nedjelja, 19. listopada, 18.15 sati, MAXSport 1

OSTALO

