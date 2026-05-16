ČEKAJU NAS MEGAOKRŠAJI

Primorje izbacilo Mornar i u polufinalu prvenstva ide na Jadran. Mladost će na Jug

Zagreb: Liga prvaka u vaterpolo, četvrtfinalna skupina, 5. kolo, HAVK Mladost – Pro Recco | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Imalo je Primorje EB lijepu prednost od 6-2 nakon dvije četvrtine, ali je u samoj završnici drhtalo pred naletom suparnika. Tin Brubnjak je postigao tri gola za domaćina

Poznati su polufinalni parovi doigravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, splitski Jadran će igrati protiv riječkog Primorja, a Mladost protiv Juga.

Jedini neizvjesni četvrtfinalni par bio je dvoboj Primorja EB i Mornara. Nakon 16-16 u prvom susretu u Splitu, u uzvratu je Primorje EB pred svojim navijačima u Rijeci slavilo 10-9 (3-1, 3-1, 2-3, 2-4).

Imalo je Primorje EB lijepu prednost od 6-2 nakon dvije četvrtine, ali je u samoj završnici drhtalo pred naletom suparnika. Tin Brubnjak je postigao tri gola za domaćina, dok su po dva dali Len Dujmić i Dario Rakovac.

U sastavu Mornara po tri pogotka su dali Duje Živković i Duje Akrap.

U polufinalu će Primorje EB igrati protiv Jadrana koji je nakon pobjede 15-8 u Šibeniku, u prvom četvrtfinalnom susretu, u uzvratu na svom plivalištu slavio protiv Solarisa sa 17-11 (5-3, 4-1, 4-3, 4-4). Ako je i bilo određene neizvjesnosti ona je isparila nakon prve dvije četvrtine i 9-4 za Splićane.

Prvi strijelac Jadrana bio je Marcus Julian Berehulak s pet pogodaka, dok je četiri postigao Loren Fatović. Na drugoj strani kod Šibenčana je Andrija Vlahović dao četiri gola, a po tri Eugen Koprčina i Roko Pelicarić.

Mladost je s ukupnih +21 pogotkom bila bolja od Zadra 1952. Nakon 19-12 u gostima u prvom susretu, u uzvratu u Zagrebu je bilo čak 24-10 (10-3, 3-2, 4-1, 7-4) i sada Mladost očekuje dvoboje protiv dubrovačkog Juga AO.

Kod Mladosti je Ivan Nagaev postigao četiri gola, dok su trostruki strijelci bili Marko Radulović, Petar Erenda i Luka Lončar. S četiri gola David Babić je bio najbolji pojedinac gostujuće momčadi.

Jug AO je sve riješio u prvom četvrtfinalnom ogledu kada je u Zagrebu slavio protiv Medveščaka 22-11. U uzvratu u Dubrovniku Jug AO je pobijedio još jednom, ovaj put s 20-8 (3-3, 3-1, 7-4, 7-0). U posljednje dvije dionice Jug AO je napravio ogromnu razliku od deset golova, 14-4.

Razigran je u domaćem sastavu bio Vlaho Pavlić koji je zabio šest pogodaka. Toni Mozara je u slavlje ugradio tri pogotka. U sastavu Medveščaka najbolji je bio Jakov Škiljić s četiri gola.

PH vaterpolisti, četvrtfinale (uzvratne utakmice):

Mladost - Zadar 1952 24-10 (prva utakmica 19-12)

Primorje EB - Mornar 10-9 (16-16)

Jadran Split - Solaris 17-11 (15-8)

Jug AO - Medveščak 20-8 (22-11)

