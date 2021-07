HNK Šibenik pripreme je proveo na Mariborskom Pohorju, a zadnja pripremna utakmica prije povratka u Šibenik bila je ona protiv Spartaka iz Moskve.

Šibenčane je protiv Spartaka vodio njihov novi trener Mario Rosas koji je na pripreme poveo 26 igrača, a među njima je i Deni Jurić koji ovu sezonu provodi na posudbi na Šubićevcu iako je postao novi igrač Dinama.

I upravo je on bio jedan od strijelaca u porazu 4-2 od Spartaka. Moskovski klub poveo je 2-0 do poluvremena, izgledalo je kao da bi moglo sve biti gotovo, no onda - izjednačenje! U 53. minuti Jurić zabija iz penala, a sedam minuta kasnije izjednačuje Delić. Delićev gol bio je prava majstorija.

Šibenčani su oduzeli loptu jednom od braniča Spartaka, ona je završila kod Delića, on je brzo pivotirao i potom zabio u donji desni kut s 19 metara. Golman je bio šokiran!

POGLEDAJTE UTAKMICU (DELIĆEV GOL 1:31:20):

Ipak, do kraja su pobjedu Spartaku donijeli Glušenkov i Ignatov.