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Prižmić ispao s ATP-a u Belgiji, Džumhur ga pobijedio u tri seta

Piše HINA,
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Prižmić ispao s ATP-a u Belgiji, Džumhur ga pobijedio u tri seta
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Drama u Bruxellesu: Dino Prižmić ispao nakon maratona protiv Damira Džumhura, a prokockane prednosti skupo su ga koštale

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Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Bruxellesu, uspješniji od njega je na startu bio bosanskohercegovački veteran Damir Džumhur sa 7-6 (5), 2-6, 6-2 nakon dva sata i 44 minute igre.

Nakon što su oba igrača bila uspješna u osvajanju gemova na svom servisu, o pobjedniku je odlučivao "tie-break". Prižmić je stigao do prednosti 5-3, no potom je Džumhur vezao četiri uzastopna poena za osvajanje prvog seta.

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Početkom druge dionice Prižmić je ostvario "break" i potom spasio čak sedam "break-lopti" Džumhura za poravnanje na 1-1 da bi u potpunosi odveo drugi set na svoju stranu još jednom oduzevši servis suparniku za 5-2.

U trećem setu je Prižmić izgubio servis u drugoj igri, no odmah je potom vratio "break" te poravnao na 2-2. Nažalost, kod vodstva Džumhura 3-2 Splićanin je izgubio servis nakon vodsatva 40-0, da bi u zadnjoj igri dvoboja još jednom pokleknuo na svom početnom udarcu i to nakon što je imao 40-15.

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