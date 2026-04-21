Prižmić prošao kvalifikacije te će igrati na ATP 1000 turniru!

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić izborio je plasman u glavni ždrijeb ATP Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je u susretu 2. kola kvalifikacija pobijedio Mađara Zsombora Pirosa sa 6-3, 6-2. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija nakon velike drame, tri "tie-breaka" i gotovo tri i pol sata igre pobijedio Australca Christophera O’Connella sa 7-6 (9), 6-7 (5), 7-6 (3), Prižmić je u drugom kolu uvjerljivo slavio protiv Pirosa, 148. sa ATP ljestvice.

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prižmić je u prvom setu poveo 3-0 i break predosti zadržao do kraja dobivši prvi set sa 6-3 nakon 54 minute igre. U drugom setu je bio još uvjerljiviji, ponovo je poveo 3-0, ali uz dva oduzeta servisa. Na koncu je drugi set dobio sa 6-2 nakon 43 minute igre.

Mladi hrvatski tenisač je tako izborio svoj premijerni nastup na nekom od zemljanih Masters 1000 turnira. Ranije ove godine 20-godišnji Splićanin je nastupio na Indian Wellsu iz serije "Masters 1000" gdje je u 2. kolu predao meč Francuzu Arthuru Filsu zbog bolova u desnoj ruci.

Prižmić se smatra jednim od najvećih hrvatskih talenata ikad. Prije tri godine osvojio je juniorski Roland Garros, a trenutačno je 87. tenisač svijeta. U prvom kolu Madrida igrat će protiv Talijana Mattea Berrettinija, trenutačno 92. tenisač svijeta. Bit će to njihov prvi međusobni susret.

Berrettini je bivši Grand Slam finalist, 2021. je igrao finale Wimbledona, a godinu dana kasnije bio je šesti tenisač svijeta. No, zadnjih godina je imao velikih problemi s ozljedama. U drugom kolu pobjednika ovog meča čeka Amerikanac Ben Shelton.

Marin Čilić jedini je hrvatski predstavnik koji je izravno ušao u ždrijeb Masters 1000 turnira u Madridu, a njegov suparnik u prvom kolu bit će Belgijac Zizou Bergs (ATP - 44.).