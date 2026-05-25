Prižmić saznao protivnika na Roland Garrosu. Evo tko je, kad igraju i gdje gledati drugo kolo

Dino Prižmić (20) protutnjao je poput nezaustavljive sile kroz prvo kolo Roland Garrosa, svladavši 146. tenisača svijeta, Michaela Zhanga, sa 6-1, 6-1, 6-3. Time je ostvario debitantsku pobjedu na Grand Slam razini, i to baš na pariškoj zemlji na kojoj je 2023. osvojio juniorsku titulu. Pobjedom nad Zhangom zaradio je i 87.000 eura nagrade.

Nekoliko sati nakon pobjede u nedjelju, doznao je suparnika u drugom kolu, bit će to 30. tenisač svijeta i njegov vršnjak, 19-godišnji Brazilac João Fonseca. Njegov je uzlet u seniorskom tenisu zasad izraženiji od Prižmićeva, ali u tom bi dvoboju Dino trebao biti ravnopravan protivnik.

Fonseca već ima ATP naslov na zemlji, osvojen u Buenos Airesu 2025. godine. Riječ je o igraču koji voli visoki ritam, ima izrazito agresivan forhend i često napada drugi servis suparnika. Prošle je godine stigao do trećeg kola Roland Garrosa, gdje ga je zaustavio Jack Draper.

Prema službenom rasporedu Roland Garrosa, Prižmić i Fonseca trebali bi na teren izaći u srijedu u 11 sati. Iako se teniski rasporedi često mijenjaju, Dinin bi meč trebao početi u planiranom terminu, s obzirom na to da Hrvat igra prvi susret dana na tom terenu. Prijenos je na Eurosportu.