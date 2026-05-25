Obavijesti

Sport

Komentari 3
DVOBOJ VRŠNJAKA

Prižmić saznao protivnika na Roland Garrosu. Evo tko je, kad igraju i gdje gledati drugo kolo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Prižmić saznao protivnika na Roland Garrosu. Evo tko je, kad igraju i gdje gledati drugo kolo
2
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Prema službenom rasporedu Roland Garrosa, Prižmić i Fonseca trebali bi na teren izaći u srijedu u 11 sati. Iako se teniski rasporedi često mijenjaju, Dinin bi meč trebao početi u planiranom terminu

Admiral

Dino Prižmić (20) protutnjao je poput nezaustavljive sile kroz prvo kolo Roland Garrosa, svladavši 146. tenisača svijeta, Michaela Zhanga, sa 6-1, 6-1, 6-3. Time je ostvario debitantsku pobjedu na Grand Slam razini, i to baš na pariškoj zemlji na kojoj je 2023. osvojio juniorsku titulu. Pobjedom nad Zhangom zaradio je i 87.000 eura nagrade.  

Nekoliko sati nakon pobjede u nedjelju, doznao je suparnika u drugom kolu, bit će to 30. tenisač svijeta i njegov vršnjak, 19-godišnji Brazilac João Fonseca. Njegov je uzlet u seniorskom tenisu zasad izraženiji od Prižmićeva, ali u tom bi dvoboju Dino trebao biti ravnopravan protivnik.  

Italian Open
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Fonseca već ima ATP naslov na zemlji, osvojen u Buenos Airesu 2025. godine. Riječ je o igraču koji voli visoki ritam, ima izrazito agresivan forhend i često napada drugi servis suparnika. Prošle je godine stigao do trećeg kola Roland Garrosa, gdje ga je zaustavio Jack Draper.  

PRVI PUT U KARIJERI Prižmić slavio na Grand Slamu!
Prižmić slavio na Grand Slamu!

Prema službenom rasporedu Roland Garrosa, Prižmić i Fonseca trebali bi na teren izaći u srijedu u 11 sati. Iako se teniski rasporedi često mijenjaju, Dinin bi meč trebao početi u planiranom terminu, s obzirom na to da Hrvat igra prvi susret dana na tom terenu. Prijenos je na Eurosportu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
LJUBILA SPORTAŠE

FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...
KRAH PRED KRAJ

Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...

Zadnje kolo Serie A donijelo je pravu dramu jer Milan nije izborio Ligu prvaka, a Como i Roma jesu. Uz to, Lecce je uspio izboriti ostanak, a Cremonese je ispao u niži rang

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026