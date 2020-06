Priznanje za Hrgu: Ugledni The Ring uvrstio ga korak do TOP 10

Filip Hrgović (28) nakon odgode meča protiv Jerryja Forresta (32) još ne zna ni kad će ići u ring ni tko će mu biti protivnik, ali na korona pauzi dobio je veliko priznanje od uglednog boksačkog magazina

<p>Još nije sam vrh, ali sigurno kuca na ta vrata. Zaključak je to magazina <a href="https://www.ringtv.com/602185-the-ring-magazine-ratings-reviewed-heavyweight/" target="_blank">The Ring </a>o najboljem hrvatskom boksaču <strong>Filipu Hrgoviću </strong>(27) kojemu mnogi stručnjaci predviđaju dobru budućnost, a pitanje je kad će doći do željenog vrha. Još se nije borio s nekim borcem iz spomenutog vrha, ali to bi se trebalo dogoditi ubrzo jer dosadašnji protivnici nisu bili ni blizu Hrgi<strong>.</strong></p><p>Prema uglednom boksačkom magazinu, najbolji teškaš današnjice jest <strong>Tyson Fury </strong>(30-0-1, 21 KOs) koji je pobjedom protiv Deontaya Wildera drugi puta osvojio 'The Ring' titulu pa ne čudi što se nalazi upravo na prvom mjestu po njihovom izboru. Iza njega je Anthony Joshua vlasnik WBA (Super), IBF, WBO i IBO pojaseva (23-1, 21 KOs), dok je na trećem mjestu WBC-ov prvak Dillian Whyte.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Hrgović trenira</strong></p><p>Iza njih su Alexander <strong>Povetkin </strong>(35-2-1, 24 KOs), Joseph <strong>Parker </strong>(27-2, 21 KOs), Michael <strong>Hunter </strong>(18-1-1, 12 KOs), Oscar <strong>Rivas </strong>(26-1, 18 KOs), dok je na desetom mjestu Kubrat <strong>Pulev </strong>(28-1, 14 KOs) koji je trebao biti sljedeći protivnik Anthonyja Joshue. Nakon toga magazin je napomenuo koji se boksači nalaze na korak do samog vrha odnosno do ulaska u TOP 10.</p><p>To su Efe <strong>Ajagba</strong>, Daniel <strong>Dubois</strong>, Agit <strong>Kabayel</strong> i Oleksandr <strong>Usik</strong>, dok se tu našao i naš Filip <strong>Hrgović </strong>koji je trenutno 21. teškaš svijeta.</p>