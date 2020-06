Kakav strah? 'Da može, Hrgović bi već sutra boksao s Joshuom!'

Prvi meč u 2020. godini najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (27) morat će još malo pričekati. No, njegov menadžer Nisse Sauerland smatra da je Hrga već sad spreman ući u ring sa svjetskim prvakom Joshuom (30)

<p>Meč protiv Jerryja <strong>Forresta </strong>(32) odgođen je zbog pandemije korona virusa, a još nije poznato kad će boksači opet u ring. Filip <strong>Hrgović </strong>(27) će morati potražiti novog protivnika kad im se dopusti povratak, a kako su se borci u oktogonu već vratili, no pred praznim tribinama, možda možemo očekivati i povratak boksača. Doduše, želi li 'plemenita disciplina' pred prazne tribine je drugo pitanje.</p><p>Bilo kako bilo, Hrga će na novog protivnika morati pričekati kao i svi ostali, a njegov menadžer vjeruje da je Filip spreman za borbe protiv najjačih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Hrgović trenira</strong></p><p>- On je kao vrlo mlad sparirao s Davidom <strong>Hayeom</strong>. Bio je u WSB-u, bio je na Olimpijskim igrama. Ako ćemo gledati po nekom pedigreu, on je A+. Što se tiče ambicija, one također idu uz to. Uvjeren je da može savladati Joshuu, a isto tako smo uvjereni i mi. Pitanje je samo kako doći do tih borbi, no doći će i to. Moramo samo biti strpljivi i pratiti rutu koju smo si zacrtali - objasnio je Hrgin menadžer za <a href="https://www.skysports.com/boxing/news/12183/11998819/anthony-joshua-could-be-forced-to-face-filip-hrgovic-in-future-if-croatian-continues-destructive-rise" target="_blank">Sky Sports</a> pa dodao:</p><p>- Da meč protiv Joshue dođe sutra, uz dobre uvjete bi ga prihvatio. No, rekao sam milijun puta, zašto bi se Joshua borio protiv Filipa? Filip jednostavno mora doći u poziciji gdje više nitko neće moći pobjeći od meča protiv njega. Za razliku od velikog broja teškaša koji nemaju onu agresivnu prirodu, Filip to ima. On će već sam doći do tebe i dobiti taj meč.</p><p>Hrgović je trenutno na 21. mjestu svjetske boksačke ljestvice do kojeg je došao na neobičan način. <a href="https://www.24sata.hr/sport/boks-miruje-a-hrga-nazaduje-filip-ispao-iz-teskaskih-top-20-688308" target="_blank">Pobjeđivao je, ali je zbog sustava bodovanja on padao</a> jer su drugi boksači osvajali više bodova.</p>