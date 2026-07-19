Prizor zajedništva koji je sve oduševio! Englezi i Francuzi su nakon utakmice zajedno molili

Nakon iscrpljujuće utakmice za treće mjesto u kojoj su snage odmjerili vječiti rivali Engleska i Francuska, društvenim mrežama proširila se fotografija koja prikazuje snažan trenutak zajedništva. Igrači obje momčadi, zaboravivši na ishod i natjecateljsku napetost, okupili su se u molitvi na terenu, a prizor je dirnuo brojne ljubitelje nogometa diljem svijeta.

England and France gave everything in the World Cup third place play-off, but after the final whistle, players from both teams came together in prayer.



The players praying together were: Dayot Upamecano, Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe… pic.twitter.com/Ik4S68keBV — Ballers In God (@BallersinGod) July 18, 2026

Iako su Englezi bili ti koji su na kraju utakmice imali više razloga za slavlje, nekoliko igrača obje momčadi okupilo se u molitvi. Riječ je o Dayotu Upamecanu, Bukayo Saki, Maxenceu Lacroixu, Eberechiju Ezeu, Marc Guéhiju, Jean-Philippeu Mateti i Trevohu Chalobahu koji su svi kršćani podrijetlom iz Afrike.

Očekivano, fotografija je brzo privukla veliku pažnju i izazvala brojne pozitivne reakcije. Korisnici su u komentarima izražavali divljenje, ističući kako je prizor bio predivan za vidjeti te su slavili zajedništvo kroz vjeru. Mnogi su naglasili kako ovakvi trenuci pokazuju "ljepotu nogometne igre" i šalju snažnu poruku o jedinstvu u današnjem svijetu.

Isto su napravili i nekoliko nogometaša njemačke i ekvadorske reprezentacije koji su također molili nakon utakmice grupne faze. Ekvador je tada slavio 2-1 i prošao u nokaut-fazu natjecanja.

(*uz korištenje AI-ja)