Prkos na kotačima: Kako Šahtar ruši Europu iz sjedala autobusa

Šahtar je u poljskom Krakowu, gradu koji im je privremeni dom, 1600 kilometara od ratom razrušenog Donecka, ostvario veličanstvenu pobjedu 3-0 protiv AZ Alkmaara u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige. Iako je formalno bila domaćin, momčad Arde Turana do trijumfa je stigla nakon iscrpljujućeg putovanja koje je trajalo više od jednog dana. Zbog zatvorenog zračnog prostora iznad Ukrajine, igrači su na utakmicu stigli autobusom, a isti ih tempo čeka i u povratku prema Čerkasiju na nedjeljni susret domaćeg prvenstva protiv istoimenog kluba, pa u četvrtak i novi put prema Nizozemskoj na uzvrat.

Foto: Lukasz Cynalewski

Izvršni direktor Sergej Palkin ističe da su njegovi igrači heroji jer se natječu u ekstremnim uvjetima koji ih čine logistički nekonkurentnima u odnosu na europske rivale. Dok neki protivnici do stadiona putuju tek 45 minuta, Šahtarovi prvotimci provode 18 sati u autobusima na cesti. Upravo im zato pobjeda nad Nizozemcima toliko znači. Strategija "rudara" u takvim, neobičnim uvjetima jest talentima nuditi najbrži put do europske elite. Stranci, najviše Brazilci, čine prepoznatljiv kostur momčadi, i donose kreativnost i tehničku nadmoć čak i u najtežim vremenima.

Njihov najveći povijesni uspjeh i dalje ostaje osvajanje Kupa Uefe 2009. (današnje Europske lige), kada je momčad do europskog trona, pobjedom nad Werderom iz Bremena u Istanbulu, kao kapetan predvodio legendarni Darijo Srna. Taj zlatni trenutak kluba obilježili su vizija i rad nedavno preminulog Mircee Lucescua, rumunjskog stručnjaka koji je postavio temelje modernog Šahtara.

Foto: Stephen Pond

"Rudari" imaju priliku dosegnuti novo veliko finale, ali u potpuno drugačijim okolnostima. Naravno da bi i zbog ruske invazije na ukrajinski teritorij i rata koji traje više od četiri godine taj uspjeh za njih bio još emotivniji, još bi više značio.