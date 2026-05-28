Zagreb postaje košarkaški centar! Pro 3x3 Tour dolazi na Trg kralja Tomislava. Očekuju nas uzbudljive utakmice, Kids Day i spektakularni Dunking Devils. Pobjednici idu u Španjolsku!
Pro 3x3 objavio plan za Zagreb
U petak i subotu, 29. i 30. svibnja, Trg kralja Tomislava u Zagrebu bit će domaćin drugog turnira ovogodišnjeg izdanja Pro 3x3 Toura. Petak je rezerviran za grupnu fazu seniorske Elite Men kategorije, dok subota donosi završnicu turnira uz utakmice u muškoj U19 konkurenciji, ženskoj Open Women kategoriji te seniorskoj Elite Men konkurenciji.
Posjetitelje očekuju i tradicionalni Kids Day te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima koja već godinama oduševljavaju publiku diljem svijeta.
Poseban ulog nosi seniorski turnir jer će pobjednička momčad zagrebačkog izdanja izboriti nastup na prestižnom Bilbao Quest turniru u Španjolskoj. Kvalifikacije su na rasporedu 12. lipnja, dok će se glavni turnir igrati 13. i 14. lipnja. Bilbao Quest vodi prema FIBA 3x3 Marseille World Touru, koji će se održati 4. i 5. srpnja.
Nakon Zagreba, PRO 3x3 Tour nastavlja se kroz Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Novu Gradišku, Umag i Šibenik, a završava velikim finalom u Novalji.
Satnica
Petak, 29. svibnja — Elite Men grupna faza
19:00 - NITUI (CRO) – CROZ Španeri (CRO)
19:20 - COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Kozlići 3x3 (CRO)
19:50 - PRNJAVOR MeridianBet (BiH) – CROZ Španeri (CRO)
20:10 - Radnik Križevci 3x3 (CRO) – Kozlići 3x3 (CRO)
20:40 - NITUI (CRO) – PRNJAVOR MeridianBet (BiH)
21:00 - COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Radnik Križevci 3x3 (CRO)
21:30 - HUN 2 (HUN) – BW Konkvistadori (CRO)
21:50 - HUN 1 (HUN) – Borik Bjelovar (CRO)
22:20 - Ljubljana Jug 3x3 (SLO) – BW Konkvistadori (CRO)
22:40 - Voli Voli (CRO) – Borik Bjelovar (CRO)
23:10 - HUN 2 (HUN) – Ljubljana Jug 3x3 (SLO)
23:30 - HUN 1 (HUN) – Voli Voli (CRO)
Subota, 30. svibnja
U19 grupna faza
08:30 - hahari (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO)
08:45 - MONKEY BUSINESS (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO)
09:00 - hahari (CRO) – MONKEY BUSINESS (CRO)
09:30 - 3x3 Gajnice SomSport (CRO) – Paradajzi (CRO)
09:45 - Mrge (CRO) – Cigle (CRO)
10:00 - NoHas (CRO) – Paradajzi (CRO)
10:15 - MPŽA d.o.o (CRO) – Cigle (CRO)
10:30 - 3x3 Gajnice SomSport (CRO) – NoHas (CRO)
10:45 -Mrge (CRO) – MPŽA d.o.o (CRO)
11:15 - 3x3 Radnik Križevci (CRO) – BrickCity3x3 (CRO)
11:30 - Medvjedi (CRO) – D/3
11:45 - KK Zabok (CRO) – BrickCity3x3 (CRO)
12:00 - Dominus Beli Bor (CRO) – D/3
12:15 - 3x3 Radnik Križevci (CRO) – KK Zabok (CRO)
12:30 - Medvjedi (CRO) – Dominus Beli Bor (CRO)
Popratni program
13:00 - Dunking Devils practice
15:00 - Kids Day
Open Women grupna faza
16:00 - BW Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO)
16:35 - CC Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO)
17:20 - BW Konkvistadorice (CRO) – CC Konkvistadorice (CRO)
U19 četvrtfinala
16:15 — A/I – C/II
17:00 — D/I – B/II
17:35 — B/I – D/II
17:55 — C/I – A/II
Open Women polufinale
18:25 — A/II – A/III
Elite Men četvrtfinala
18:45 — ELITE Warm-up
19:00 — A/I – C/II
19:20 — D/I – B/II
20:00 — B/I – D/II
20:20 — C/I – A/II
19:40 — Dunking Devils Show
20:40 — Entertainment break
U19 polufinala
20:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2
21:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4
21:35 — Dunking Devils Show
Elite Men polufinala
21:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2
22:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4
22:35 — Entertainment break
Finala
22:50 — U19 finale
23:10 — Open Women finale
23:30 — Elite Men finale
