Pro 3x3 objavio plan za Zagreb

Foto: Igor Šoban/PIXSELL/Energy Basket

Zagreb postaje košarkaški centar! Pro 3x3 Tour dolazi na Trg kralja Tomislava. Očekuju nas uzbudljive utakmice, Kids Day i spektakularni Dunking Devils. Pobjednici idu u Španjolsku!

U petak i subotu, 29. i 30. svibnja, Trg kralja Tomislava u Zagrebu bit će domaćin drugog turnira ovogodišnjeg izdanja Pro 3x3 Toura. Petak je rezerviran za grupnu fazu seniorske Elite Men kategorije, dok subota donosi završnicu turnira uz utakmice u muškoj U19 konkurenciji, ženskoj Open Women kategoriji te seniorskoj Elite Men konkurenciji.

Posjetitelje očekuju i tradicionalni Kids Day te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima koja već godinama oduševljavaju publiku diljem svijeta. 

Poseban ulog nosi seniorski turnir jer će pobjednička momčad zagrebačkog izdanja izboriti nastup na prestižnom Bilbao Quest turniru u Španjolskoj. Kvalifikacije su na rasporedu 12. lipnja, dok će se glavni turnir igrati 13. i 14. lipnja.  Bilbao Quest vodi prema FIBA 3x3 Marseille World Touru, koji će se održati 4. i 5. srpnja. 

Nakon Zagreba, PRO 3x3 Tour nastavlja se kroz Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Novu Gradišku, Umag i Šibenik, a završava velikim finalom u Novalji. 

Satnica 

Petak, 29. svibnja — Elite Men grupna faza 

19:00 - NITUI (CRO) – CROZ Španeri (CRO) 
19:20 - COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Kozlići 3x3 (CRO) 
19:50 - PRNJAVOR MeridianBet (BiH) – CROZ Španeri (CRO) 
20:10 - Radnik Križevci 3x3 (CRO) – Kozlići 3x3 (CRO) 
20:40 - NITUI (CRO) – PRNJAVOR MeridianBet (BiH) 
21:00 - COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Radnik Križevci 3x3 (CRO) 
21:30 - HUN 2 (HUN) – BW Konkvistadori (CRO) 
21:50 - HUN 1 (HUN) – Borik Bjelovar (CRO) 
22:20 - Ljubljana Jug 3x3 (SLO) – BW Konkvistadori (CRO) 
22:40 - Voli Voli (CRO) – Borik Bjelovar (CRO) 
23:10 - HUN 2 (HUN) – Ljubljana Jug 3x3 (SLO) 
23:30 - HUN 1 (HUN) – Voli Voli (CRO) 

Subota, 30. svibnja 

U19 grupna faza 

08:30 - hahari (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO) 
08:45 - MONKEY BUSINESS (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO) 
09:00 - hahari (CRO) – MONKEY BUSINESS (CRO) 
09:30 - 3x3 Gajnice SomSport (CRO) – Paradajzi (CRO) 
09:45 - Mrge (CRO) – Cigle (CRO) 
10:00 - NoHas (CRO) – Paradajzi (CRO) 
10:15 - MPŽA d.o.o (CRO) – Cigle (CRO) 
10:30 - 3x3 Gajnice SomSport (CRO) – NoHas (CRO) 
10:45 -Mrge (CRO) – MPŽA d.o.o (CRO) 
11:15 - 3x3 Radnik Križevci (CRO) – BrickCity3x3 (CRO) 
11:30 - Medvjedi (CRO) – D/3 
11:45 - KK Zabok (CRO) – BrickCity3x3 (CRO) 
12:00 - Dominus Beli Bor (CRO) – D/3 
12:15 - 3x3 Radnik Križevci (CRO) – KK Zabok (CRO) 
12:30 - Medvjedi (CRO) – Dominus Beli Bor (CRO) 

Popratni program 

13:00 - Dunking Devils practice 
15:00 - Kids Day 

Open Women grupna faza 

16:00 - BW Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO) 
16:35 - CC Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO) 
17:20 - BW Konkvistadorice (CRO) – CC Konkvistadorice (CRO) 

U19 četvrtfinala 

16:15 — A/I – C/II 
17:00 — D/I – B/II 
17:35 — B/I – D/II 
17:55 — C/I – A/II 

Open Women polufinale 

18:25 — A/II – A/III 

Elite Men četvrtfinala 

18:45 — ELITE Warm-up 
19:00 — A/I – C/II 
19:20 — D/I – B/II 
20:00 — B/I – D/II 
20:20 — C/I – A/II 

19:40 — Dunking Devils Show 
20:40 — Entertainment break 

U19 polufinala 

20:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2 
21:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4 

21:35 — Dunking Devils Show 

Elite Men polufinala 

21:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2 
22:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4 

22:35 — Entertainment break 

Finala 

22:50 — U19 finale 
23:10 — Open Women finale 
23:30 — Elite Men finale 

