PRO 3x3 Tour bio je u Zagrebu! Show na Trgu kralja Tomislava pratilo je mnoštvo gledatelja

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Radnik Križevci srušio je mađarsku reprezentaciju i osvojio PRO 3x3 Tour u Zagrebu te izborio Bilbao Quest. Zagrebačka postaja održala se na Trgu kralja Tomislava ispred glavnog željezničkog kolodvora

Radnik Križevci pobjednik je zagrebačke postaje PRO 3x3 Toura driven by Opel nakon što je u finalu pobijedio mađarsku reprezentaciju, koja je nastupala pod imenom HUN 1, rezultatom 17-16. Osvajanjem turnira Križevčani su izborili nastup na prestižnom Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, jednom od najjačih kvalifikacijskih turnira za plasman na FIBA 3x3 World Tour.

Završnica turnira odigrana je u nedjelju nakon što je snažno nevrijeme koje je u subotu zahvatilo Zagreb prekinulo natjecanje. Zbog toga se program, koji je bio predviđen za dva dana, produžio i na treći.

Na Trgu kralja Tomislava tijekom vikenda održana su natjecanja u Elite konkurenciji, konkurenciji muškaraca do 19 godina te ženskoj kategoriji. Uz sportski program organizirani su Kids Day sadržaji, nagradne igre i nastup akrobatske skupine Dunking Devils čija su zakucavanja privukla veliku pozornost Zagrepčana i gostiju Zagreba.

Nakon osvajanja naslova, član pobjedničke ekipe Radnik Križevci Dorian Jelenek rekao je:

- Idemo u Bilbao opravdati naslov osvojen ovdje. Strašna je bila konkurencija, nekad ta jedna lopta ode na našu stranu, nekada na suprotnu. Bilo je neobično nakon prekida natjecanja zbog nevremena u subotu prespavati i rano ujutro opet izaći na teren, ali prilagodili smo se i stigli do naslova.

Zagrebačka postaja okupila je ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Mađarske, uključujući dvije mađarske reprezentacije. Na turniru su nastupili i poznati premijerligaški igrači poput Lovre Mandalinića i Karla Uljarevića.

Među posjetiteljima bili su proslavljeni hrvatski košarkaš i sportski djelatnik Nikola Vujčić, bivši NBA igrač Dalibor Bagarić te kondicijski trener i televizijska zvijezda Mario Mlinarić.

Nikola Vujčić je tom prilikom istaknuo:

- Za mene je 3x3 košarka baza za bavljenje košarkom. Da kao klinac nisam igrao basket svaki dan u rodnom Vrgorcu, ne bih postao to što jesam. Užitak je vidjeti PRO 3x3 Tour u centru Zagreba ispod spomenika kralju Tomislavu. Posebno mi je drago da su pobijedili naši momci, Radnik iz Križevaca, u okršaju protiv jako dobrih Mađara.

Atmosferom na Tomislavcu bio je oduševljen i Dalibor Bagarić:

- Neopisivo. Izađeš iz tramvaja i odmah uživaš u spektaklu. Gledati izbliza ovu košarku pravi je užitak. Nije čudo da popularnost stalno raste i da je 3x3 košarka danas olimpijski sport. Konkurencija je jaka, utakmice su neizvjesne, stalno se nešto događa.

U ime organizatora, Udruge PRO 3x3, izjavu je dao Hrvoje Jurković:

- Unatoč prekidu zbog nevremena uspjeli smo završiti turnir prema planu i dobiti još jednu odličnu promociju 3x3 košarke u središtu Zagreba. Bio je ovo novi izazov za nas, jer smo prvi puta od pokretanja PRO 3x3 Toura 2022. godine turnir završili u trećem danu. Imali smo kvalitetne ekipe iz nekoliko država, velik interes publike i sadržaje za sve generacije. Žao mi je djevojaka koje nisu dobile priliku odigrati finale. Okupile su tri ekipe i pokazale atraktivnu žensku 3x3 košarku. Ovim putem obećavam, u ime organizatora, da ćemo im se iskupiti. Zahvaljujemo svim partnerima, natjecateljima i gledateljima te se veselimo nastavku sezone.

Nakon Zagreba, karavana PRO 3x3 Toura driven by Opel seli u Donji Miholjac, gdje će se sljedeći turnir održati 5. i 6. lipnja.

PRO 3x3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3x3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

