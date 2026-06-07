Pro 3x3 Tour je donio spektakl u Slavoniju! Donji Miholjac je pokazao zašto obožava košarku

Na PRO 3x3 Tour turniru u 3x3 košarci, održanom 5. i 6. lipnja na igralištu postavljenom ispred Nastavno-sportske dvorane OŠ August Harambašić u Donjem Miholjcu, okupile su se ponajbolje ekipe iz regije, a brojna publika uživala je u vrhunskim utakmicama i bogatom popratnom programu.

Pobjednici turnira su ekipa Prnjavor Meridianbet u elitnoj konkurenciji te 3x3 Lukavac u konkurenciji do 19 godina. Prnjavor Meridianbet je u velikom finalu svladao Crvenu zvezdu rezultatom 22:19 nakon produžetka te tako stigao do naslova pobjednika turnira. Mađarsku su predstavljale tri reprezentativne ekipe, dvije su zaustavljene u polufinalu, a jedna u četvrtfinalu.

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U konkurenciji do 19 godina naslov također odlazi u Bosnu i Hercegovinu. U neizvjesnoj finalnoj utakmici 3x3 Lukavac pobijedio je hrvatsku ekipu 3x3 Vinkovci rezultatom 16:14.

Turnir je još jednom potvrdio kako je Donji Miholjac postao nezaobilazna postaja PRO 3x3 Toura. Grad Donji Miholjac pružio je značajnu podršku organizaciji događaja, a nagrade najboljim ekipama uručio je gradonačelnik Dražen Trcović.

- Prezadovoljan sam svime onime što su ova dva dana donijela našem gradu. Ovo je treća godina zaredom da se PRO 3x3 turnir održava u Donjem Miholjcu. Drago mi je zbog velikog odaziva publike, to pokazuje koliko ljudi podržavaju ovakve sportske događaje. Posebno me veseli velik broj djece koja su tijekom turnira boravila na terenima i pratila natjecanje. Cilj nam je kao lokalnoj samoupravi poticati djecu na bavljenje sportom i aktivan način života. Zahvaljujem svima koji rade s mladima i svojim angažmanom doprinose njihovom razvoju, kao i organizatorima koji se uvijek rado vraćaju u Donji Miholjac.

Foto: PRO 3x3 Tour/Basket Energy d.o.o

Važnost ovakvih manifestacija za razvoj košarke među najmlađima istaknuo je i trener KK Donji Miholjac Marko Prusina, koji je na Kids Day doveo velik broj djece.

- Donji Miholjac ima dugu tradiciju ulične košarke, a ljubav prema ovom sportu njegujemo i kroz rad našeg kluba koji okuplja pedesetak djevojčica i dječaka u mlađim dobnim kategorijama. PRO 3x3 Tour značajno doprinosi promociji našeg grada i ponosni smo što smo dio ove priče. Ovakvi događaji pružaju priliku za promociju košarke i svih pozitivnih vrijednosti koje sport nosi – istaknuo je Prusina.

Foto: PRO 3x3 Tour/Basket Energy d.o.o

Posebnu pozornost gledatelja privukao je nastup slovenske akrobatske skupine Dunking Devils, čija su atraktivna zakucavanja izazvala oduševljenje.

PRO 3x3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3x3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

Foto: PRO 3x3 Tour/Basket Energy d.o.o

Sljedeće postaje PRO 3x3 Toura driven by Opel 2026.

Vinkovci – 19. i 20. lipnja

Hvar – 26. i 27. lipnja

Bol – 3. i 4. srpnja

Nova Gradiška – 10. i 11. srpnja

Umag – 17. i 18. srpnja

Šibenik – 24. i 25. srpnja

Novalja (finale) – 31. srpnja i 1. kolovoz.