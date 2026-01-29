Problem za Njemačku: 'Ključan igrač povraća svakih 15 minuta'

Hrvatski rukometaši će u polufinalu Europskog prvenstva igrati protiv Njemačke. U pripremnim utakmicama Nijemci su dva puta bili bolji od naše reprezentacije te je sada vrijeme za osvetu. Njemačka je polufinale izborila pobjedom protiv Francuske te je u toj utakmici bila stalno u vodstvu, ali je imala jedan problem koji bi ju mogao zahvatiti i protiv Hrvatske.

Naime, njemački specijalist za obranu, Tom Kiesler, nije bio u zapisniku za susret s Francuskom zbog bolesti. Njemački mediji, a i izbornik, potvrdili su da se radi o infekciji koja i dalje nije 100 posto riješena te da Kiesler povraća svakih 15 minuta.

- Kad smo napustili hotel, povraćao je svakih 15 minuta. Ima želučane probleme. Nadam se, naravno, da ćemo ga moći vratiti na vrijeme za igru ​​za dva dana i da nije nikoga zarazio. Dijelio je sobu s Mirom Schluroffom. Dakle, prvo ćemo se usredotočiti na Schluroffa - rekao je njemački izbornik Alfred Gislason nakon pobjede protiv Francuske, a prenio je n-tv.de.

Foto: Goran Stanzl/DPA

Gislason je rekao kako mu je protiv Francuske nedostajao najbolji obrambeni igrač, ali kako je obrana i dalje bila sjajna, no za hrvatskog protivnika u polufinalu bio bi veliki hendikep da nema svog obrambenog stručnjaka u sastavu. I dalje se ne zna je li koga zarazio te će biti zanimljivo pratiti razvoj situacije u njemačkoj reprezentaciji.