Problemi u Ciboni: Čak 11 igrača zaraženo je korona virusom!

Zaraženi imaju blaže simptome, a većina su asimptomatski bolesnici. Košarkaški klub Cibona će sve daljnje korake provoditi u skladu s preporukama epidemiološke službe, poručili su iz kluba...

<p>Pripreme<strong> Cibone</strong> prekinute su na neko vrijeme, a razlog je korona virus koji je ušao u klub. Nakon što su prvo četiri osobe (dva igrača) iz kluba bile pozitivne na virus, testiranju su se podvrgnuli ostali igrači i svi djelatnici kluba. Hrvatski prvak je objavio kako je još 10 osoba pozitivno na virus.</p><p>- Nakon dodatnih testiranja igrača, stručnog stožera i klupskih djelatnika, utvrđeno je kako je zaraženo još devet igrača i jedan član stručnog stožera. Zaraženi imaju blaže simptome, a većina su asimptomatski bolesnici. Košarkaški klub Cibona će sve daljnje korake provoditi u skladu s preporukama epidemiološke službe. Zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka (GDPR) nećemo objavljivati identitet zaraženih osoba - poručili su iz kluba.</p><p>To znači da je ukupno 11 igrača bilo pozitivno na testiranju te tri člana stručnog stožera.</p><p>Cibona je prije točno tjedan dana gostovala kod Igokee u Laktašima i pobijedila u prijateljskoj utakmici, no klub iz Aleksandrovca objavio je kako je jedan od njihovih igrača pozitivan na Covid-19.</p><p>Tako se nakon vaterpola i nogometa virus pojavio i u košarci. Prije nekoliko dana KK Zadar je također imao jednog zaraženog igrača, a cijela momčad i stručni stožer su poslani u samoizolaciju. Od naših klubova, najveće probleme imala je Lokomotiva gdje su petorica nogometaša bili pozitivni, no sada su njihovi susjedi iz Draženovog doma došli do broja od 11 zaraženih...</p>