Trener Real Madrida Zinedine Zidane kao primarni cilj 'kraljevskog kluba' u siječnju označio je produljenje ugovora senatorima Luki Modriću (35), Sergiju Ramosu (33) i Lucasu Vazquezu (29).

Dok je hrvatski reprezentativac pristao na godinu produljenja i deset posto manju godišnju plaću te ga od službenog produljenja dijeli samo potpis, iste se ne želi odreći kapetan Ramos i Vazquez, piše španjolski As.

Ramos je odbio ponudu kojim bi se aktualni ugovor produžio na još jednu godinu, uz mogućnost još jedne dodatne (1+1) i deset posto manju plaću. Kapetan Madriđana aktualnim ugovorom zarađuje 15 milijuna eura što znači da se nije spreman odreći milijuna i pol eura.

- U ovim trenucima ne mogu predvidjeti ništa - rekao je Rene Ramos, brat i agent slavnog Realovog kapetana.

El Chiringuito ide još dalje pa tvrdi da je Ramos već u pregovorima s PSG-om.

- PSG kaže da će stvoriti nevjerojatnu momčad sa mnom i Messijem - navodno je Ramos obznanio Florentinu Perezu, a ovaj mu je odgovorio:

- Ako imaš dobru ponudu, razumjet ćemo.

Ramos je kapetan i lider ove momčadi i ne treba ni pojašnjavati koliki udarac bi za Real bio njegov odlazak. Tu je od 2005. godine, doživio je onu nevjerojatnu Barcinu generaciju kojoj je s Realom stalno gledao u leđa pa do četiri Lige prvaka. Bilo je za očekivati da će tu završiti karijeru, ali čini se da novac igra veću ulogu od ljubavi. Ili je samo došlo do zasićenja? To ćemo tek znati na ljeto...

Real Madrid se nekako uspio izvući iz teške krize na krilima hrvatskog maestra Luke Modrića i izboriti osminu finala Lige prvaka gdje ih čeka Atalanta, dok su u domaćem prvenstvu drugi s dva boda zaostatka za vodećim gradskim rivalom Atleticom (38), koji je odigrao dvije utakmice manje.