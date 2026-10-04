PROBLEMI U SREDINI TERENA Bilić u vezi ima puno španera, ali premalo pravih 'fizikalaca'

Slaven Bilić kratko je poslije teškog debakla u Rijeci, prolazeći mix-zonom riječke Rujevice, pred novinarima poručio: "Teško je pričati o nogometu nakon poraza 7-0". I izbornik je bio u pravu, svaka rasprava o dobrim ili lošim stvarima u tom bi trenutku bila suvišna i potpuno nepotrebna. Hrvatska je bila "pregažena", a Bilić je u riječkih 90 minuta dobio neke odgovore koji mu se i neće toliko svidjeti. Sad se može raspravljati o propusnoj obrani ili potpuno nemoćnom napadu, ali najveći problem cijele priče bio je vezni red.